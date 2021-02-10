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【TikTok拆骨】TikTok出售美國業務無限期擱置　拜登重新審視安全風險

宏觀解讀 22:16 2021/02/10

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外媒指，TikTok出售計劃遭到無限期擱置。

字節跳動（Bytedance）出售旗下TikTok美國業務受阻。外電引述知情人士指，TikTok的美國業務，原定計劃出售給甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart Inc.）（美：WMT），不過因美國總統拜登正重新審視中國科技公司潛在保安風險，出售計劃已遭到無限期擱置。

報道引述知情人士指，字節跳動代表與美國國家安全官員之間的討論仍在進行，並主要圍繞討論數據安全及防止TikTok收集美國用戶信息事宜。不過，解決方案可能包括由受信任的第三方來管理TikTok數據，而不會直接出售有關業務。

美國國家安全委員會發言人Emily Horne表示，正研究一個全面的計劃保護美國數據及應對各種威脅，包括在美國營運的中國應用程式及其他軟件所帶來的風險。她又預計，在未來數個月，國家安全委員會將審查特定案例，以全面認知美國正面臨的風險。

此前霍士新聞（Fox Business）引述知情人士指，拜登政府可能不會強迫TikTok實施與甲骨文（美︰OCRL）的合資協議。

相關文章：【TikTok拆骨】消息指TikTok稱拜登團隊可能不會強推其與甲骨文交易

印度永久禁止TikTok、WeChat等59個中國App　TikTok傳在印度裁員

記者：謝卓榮

拜登 WalMart 抖音 字節跳動 港股

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