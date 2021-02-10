【異動股】旗下容聯雲美國掛牌急漲 高陽科技全日大升36%

內地雲通訊服務供應商容聯雲(美：RAAS)美國首日掛牌，全日收報48美元，較招股價急升兩倍。持股容聯雲19%股權的高陽科技(00818)受消息推動，今日大升，全日該股收報3.13元，大升36%。

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至於同樣屬於高陽科技旗下的電子支付產品供應商百富環球（00327），全日上升0.8%收報8.76元。

容聯雲成立於2013年，是內地領先的多業務雲通訊服務商，其解決方案包括通訊平台即服務（CPaaS）、雲聯絡中心（CC）、雲融合通信與協作（UC&C）。容聯雲主打大客戶戰略，主要面向企業客戶和政府客戶，長期合作的客戶包括中國銀行，國家電網，中石油(00857)，中石化(00386)，騰訊(00700)，京東(09618)，今日頭條等公司，覆蓋金融 ，製造，教育，能源，互聯網等行業。

近日高陽亦宣布，預期截至去年12月31日止年度經營溢利介乎6.1億至6.8億元，按年增加最多18%。主要由容聯雲可換股優先股權益的按公平值計入損益之金融資產於去年公平值收益大幅增加。

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