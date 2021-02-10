【摩笛追蹤】大摩調低百威去年銷售預測 惟長遠前景具信心 維持增持評級 目標價31元

摩根士丹利發表報告，輕微下調百威亞太（01876）去年銷售預測1.7%，但對其長遠前景仍然具信心，維持「增持」評級，目標價31元。

百威周三（10日）收報26.15元，升2.5%，成交額3.3億元，潛在升幅18.5%。

報告指出，由於韓國及內地部分地區受到影響，因此輕微下調百威去年全年的銷售預測1.7%，息、稅、攤銷及折舊前盈利（EBITDA預測也下調2.4%。該行估計，集團去年第四季的自然銷售下跌9.5%，自然EBITDA則下跌9.7%。

同時，大摩調低2020至2022年每股盈利預測5%至6%，但重申對百威的長遠前景仍具信心，認為其業務可受到高檔的定位及多元化產品組合支持。

【延伸閱讀】平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明