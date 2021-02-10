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【摩笛追蹤】大摩調低百威去年銷售預測 惟長遠前景具信心 維持增持評級 目標價31元

股樓投資 21:58 2021/02/10

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摩根士丹利發表報告，輕微下調百威亞太（01876）去年銷售預測1.7%，但對其長遠前景仍然具信心，維持「增持」評級，目標價31元。

百威周三（10日）收報26.15元，升2.5%，成交額3.3億元，潛在升幅18.5%。

報告指出，由於韓國及內地部分地區受到影響，因此輕微下調百威去年全年的銷售預測1.7%，息、稅、攤銷及折舊前盈利（EBITDA預測也下調2.4%。該行估計，集團去年第四季的自然銷售下跌9.5%，自然EBITDA則下跌9.7%。

同時，大摩調低2020至2022年每股盈利預測5%至6%，但重申對百威的長遠前景仍具信心，認為其業務可受到高檔的定位及多元化產品組合支持。

【延伸閱讀】平安證券3大理由預期   港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股 【見下頁

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記者：李兆明

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