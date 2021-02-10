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【全球進出口貿易】順豐收購嘉里物流   疫下全球物流業走勢強勁？

商業 21:44 2021/02/10

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。據市場調查機構「Research And Markets」報告顯示，預測由2020年至2026年，全球數碼物流市場將有20.3%的年均複合增長率（CAGR）。

順豐控股（深：002352）作價約175億元收購嘉里物流（00636）51.5%股權，擴大其物流版圖。坊間一直有傳新常態下，全球尤以亞洲地區對物流的需求急增。據市場調查機構「Research And Markets」報告顯示，預測由2020年至2026年，全球數碼物流市場將有20.3%的年均複合增長率（CAGR）。

據第三方物流顧問和市場調查機構Armstrong & Associates在去年中發布的「全球物流企業50強」名單，並按截至2020年5月14日的數據分析，計算出2019年全球物流公司前三名，依次序分別為德國企業DPDHL集團旗下「DHL Supply Chain & Global Forwarding」、德迅（Kuehne + Nagel）及日企日本通運（Nippon Express），分別錄得物流收入達273億美元、259億美元和200億美元。嘉里物流亦在其中，排名第20位，錄得約53億美元。

【嘉里物流】順豐入主嘉里物流　助順豐攻海外市場？　

【安心出行】緊貼新常態　信和集團商場推20元現金券誘市民安裝「安心出行」App

外界一直有指，亞洲地區的進出口貿易恢復速度較快。JETRO表示，以出口國家或地區計算，香港直至2019年更連續15年成為全球日本產品的最大輸出地。惟日本出口到香港的食品亦因出口貨櫃數量不足，延遲5日至7日。

JETRO更指，雖然截至去年11月整體日本出口到香港的數字，基於食肆生意受疫情影響錄得跌幅，但珍珠出口受展覽未能如期舉行而下跌，但若扣除珍珠類別，只計算食品類的出口額，日本食品出口額不跌反升，尤以雞蛋或蛋黃類別升幅最高，增幅達111.0%。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

中國順豐作為中國今次採取收購方案，擴大物流業務的版圖，正配合嘉里物流在全球貨量增長。據悉，該企每天在越南、馬來西亞、新加坡等地處理過百萬件包裹。

責任編輯：馬意文

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