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【新股IPO】越秀服務6626明招股、入場費3293元 十基石投資者認購近三分一

新股IPO 17:55 2021/06/15

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越秀服務為大灣區綜合物業管理的龍頭企業之一

越秀 （00123） 擬分拆物業管理業務越秀服務 （新上市編號：06626） 獨立上市。越秀服務以每股4.88至6.52元招股，發售3.697億股，集資18.04億至24.1億元，高於此前市傳的2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元）。越秀服務明日（16日）起招股，每手500股，入場費為3292.9元，預計6月21日定價，6月28日掛牌。四家聯席保薦人分別為農銀、建銀、中信建投及越秀融資。

另外，10位基石投資者已認購越秀服務約7.772億元股份，相當於總集資額約三分一。當中，基石投資者包括新華資產管理、嘉信金融、金蝶 （00268） 、商湯科技、華科資本、索菲亞家居的兩名董事等。

據招股書顯示，公司為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一。截至去年年底，公司在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。

越秀服務去年營業收入按年增30%至11.7億元（人民幣，下同），其中非商業物業管理及增值服務業務佔收入69.4%，物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務的營收分別為3.4億、3.3億及1.3億元。去年公司整體毛利率上升7.3個百分點至34.5%。純利方面，公司去年錄得2億元，按年增118%。

公司集資所得主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。

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記者：謝卓榮

港股 物業管理 集資 IPO 分拆 大灣區 越秀

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