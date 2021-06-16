【新股IPO】越秀服務6626今日起招股、入場費3293元 　管理層：在地鐵發展成熟城市洽談更多項目

▲ 越秀服務為大灣區綜合物業管理的龍頭企業之一

越秀 （00123） 擬分拆物業管理業務越秀服務 （新上市編號：06626） 獨立上市。越秀服務今日（16日）起招股，招股價每股4.88至6.52元招股，發售3.697億股，其中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，集資18.04億至24.1億元，高於此前市傳的2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元）。每手500股，入場費為3292.9元，預計6月21日定價，6月28日掛牌。四家聯席保薦人分別為農銀、建銀、中信建投及越秀融資。

引入十基投認購7.77億元 包括金蝶、商湯科技等

另外，10位基石投資者已認購越秀服務約7.772億元股份，相當於總集資額約三分一。當中，基石投資者包括新華資產管理、嘉信金融、金蝶 （00268） 、商湯科技、華科資本、索菲亞家居的兩名董事等。

TOD模式有一定商業壁壘 考慮開拓其他地鐵發展成熟的城市

董事會主席林峰又指，目前廣州地鐵的開通里程超過600公里，預計至2023年將達至800公里，越秀服務堅持以公共交通為導向的開發模式（TOD模式），廣州地鐵亦是公司的第二大股東，相信未來在整體業務發展上能得到非常多的支持。而因目前國內能夠提供專業TOD服務的企業並不多，行業已有一定專業壁壘，未來會考慮在地鐵發展成熟的城市洽談更多項目。

目標：三至五年內商業物管收入達四成

林峰表示，未來公司將會重點在商業物業管理業務發力，目前公司的商業物業在管面積達280萬平方米，而母企越秀地產 （02934） 仍有350萬平方米的商業物業面積正在建立，公司希望在三至五年內，來自商業物業的收入，佔物業管理服務的比重能夠達至40%，目前為31%。

據招股書顯示，公司為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一。截至去年年底，公司在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。

越秀服務去年營業收入按年增30%至11.7億元（人民幣，下同），其中非商業物業管理及增值服務業務佔收入69.4%，物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務的營收分別為3.4億、3.3億及1.3億元。去年公司整體毛利率上升7.3個百分點至34.5%。純利方面，公司去年錄得2億元，按年增118%。

公司集資所得主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。

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越秀服務TOD物業管理模式 發展潛力巨大

記者：謝卓榮