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【新股IPO】越秀服務最快下周二建簿　集資最多19.5億　去年純利增1倍

新股IPO 12:20 2021/06/12

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越秀服務為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一

越秀 （00123） 擬分拆物業管理業務越秀服務獨立上市。越秀服務已通過上市聆訊，消息指，公司最快於下周二建簿（book-building），集資約集資2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元）。4家投行作保薦人，分別為農銀、建銀、中信建投及越秀融資。

據招股書顯示，公司為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一。截至去年年底，公司在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。

越秀服務去年營業收入按年增30%至11.7億元（人民幣，下同），其中非商業物業管理及增值服務業務佔收入69.4%，物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務的營收分別為3.4億、3.3億及1.3億元。去年公司整體毛利率上升7.3個百分點至34.5%。純利方面，公司去年錄得2億元，按年增118%。

公司集資所得主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

港股 物業管理 集資 IPO 分拆 大灣區 越秀

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