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【閃‧亮‧人生@iM網欄】堅持自會成功　SPARKLE一年成績表

名人薈萃 21:36 2021/02/10

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鼠年還有幾天便過去，容許我在這次專欄，和大家分享這一年半我的創業心路歷程，希望對也在疫情中艱難經營的你，有一點點的啟發。

時不利兮，都要堅持到底

首先，我和很多商家也一樣，疫情期間的生意十分慘淡。事緣SPARKLE這個新晉Fashion Brand，定位高檔、輕奢Lifestyle。主攻海外華人市場，生意拓展主要靠參與B2B展覽會進入海外巿場。而B2C銷售渠道只有飛機上的Duty Free航空雜誌及線下於中藝的專櫃銷售。

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】New HK Spirit 把握好時機 用心可成真

SPARKLE自從在集團分拆出來以獨立Fashion Label出道不到兩年，一出道便遇上社會運動，第二年就遇上百年一遇的疫情…飛機渠道全面停飛，生意歸零。而原定安排了參加的所有本地展覽會亦被迫取消，當然也不能出國參加其他展覧。

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特別是我這個新品牌SPARKLE，專做時尚唐裝和摩登嫁囍長衫。由於疫情限聚令關係，跟婚禮、餐廳、酒店等一眾行業一樣大受影響。社交場合方面，工商社團宴會零活動，婚嫁宴會也零星，完全沒有任何要出席隆重場合打扮的需要。SPARKLE旗下的服飾，當然也沒有任何可以發揮的機會，所以生意慘淡是可預料的！

但...

我在這一年也沒有放棄，我知道機會是留給有準備的人。我便在這過去一年，全副心機「播種」，用盡任何可行的方法做好SPARKLE的品牌推廣工作，讓更多人認識SPARKLE這個品牌。也不放過甚至主動爭取任何有機會可以進行促進銷售的活動，正所謂「賣得一件得一件」。

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】Generation Next的顛覆性思維

可能就是憑着這股「傻勁」，感動了上天，也感動了一些合作夥伴，膽敢與SPARKLE在方方面進行不同合作。上天關你一扇門，可能就是給你預備打開另一扇門。上天要你成材，也必先要你「苦其心志、餓其體膚、勞其筋骨」這就是我繼續堅持、默默努力的一個動力。

於是…

我在過去一年，為了新成立的長衫Fashion品牌做了很多新的嘗試、很多新的突破。真的可以說是用盡了我的「洪荒之力」。總結一下成績表，和團隊攜手完成了三大項目，總算對自己有個交代。雖然未必做到一百分，但已全力以赴，無愧於心！

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（一）完成香港首個大型Virtual Fashion Show

在之前的Column也和大家分享過，我們專心專注地用了9個月時間，和跨界團隊日以繼夜、夜以繼日的完成了9月份HK Fashion界重頭戲——TDC CENTRESTAGE Fashion Show，SPARKLE更是全場唯一獲邀以品牌身份參與是次的Fashion Show，合共做了61件Showpiece。

而最值得回味的，是當中還包括由品牌與VTC HKDI合辦的香港年青設計師設計比賽中，入選的10件「Next In Cheongsam」作品。疫情期間不能授課、不能見面，除了有幸運之神眷顧外，真多得合辦機構、我的好拍檔HKDI全力配合，令長衫設計比賽不但順利進行，而出來的作品質素也超越大家所預期。外人看似不可能的事情，證明原來專心和用心做，就有機會成事！

（二）參與３大主題Pop Up

完成大Show後，在鼠年餘下的幾個月，香港疫情仍然反覆無常，我們仍盡力把握每次可以做Pop Up的機會，每次都算是「摸着石頭過河」，見步行步。因疫情有Social Distancing的人流控制要求，邀請客人出席活動非常困難，人數絕不能多。而且每次籌備，也未知活動是否能如期舉行，非常忐忑。

最後，就憑着那份信念，分別參加了3個不同主題的Pop Up，包括11月份在Landmark Mandarin Oriental酒店舉行的Designer Show、1月份在K11 ARTUS酒店舉行的Bridal Trunk Show、以及剛剛今天才完成，在中藝高端零售店舉行的2月份CNY迎新歲VIP活動。

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】踩過界玩埋Fashion界？！　我的Crazy Idea！

每個Pop up真的在戰戰兢兢、「今日唔知聽日事」的工作狀態下進行。能夠順利參加了這3個非常高端及精緻的活動，讓SPARKLE品牌在線下零售市道一片慘淡的情況下，看到一點點的曙光。雖然也只能做到一點點的生意，但已很感恩上天讓這3次的期間限定Pop Up活動都能順利進行，總算也能讓更多人能用不同角度、在不同場合也能認識SPARKLE品牌，已算不錯。

（三）聯乘出品KF Designer Mask

另一個完全沒想到會做的項目，就是出品口罩！還記得去年三、四月疫情初期一罩難求的徬徨情景。跟當時所有香港人，尤其香港有大量前線同事的老闆們和國內有設廠的工業家們，也在煩惱如何「頻撲」找口罩應付生意、工作及家人所需。

經歷了近一年時間，現在香港口罩供應已趨穩定，但卻看到市場上的商機，就是缺乏一些時尚漂亮且高質素、高防禦的口罩，便靈機一觸，膽粗粗的自薦找了市面上最高規格之一，而且於香港製造、無塵生產的合作夥伴「MaskLab」聯乘合作。沒想到和老闆一拍即合，對方更選用了剛在TDC行過Fashion Show的其中7件長衫設計作品的Pattern Design，為Sparkle品牌推出了一系列本地設計師「Designer KF口罩」系列，剛好趕得及農曆新年前推出市面，反應也很不錯。

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新一年，為自己，闖出一片天

在疫情下的工作深受影響，但，我真的感受到上天關了一道門，是會開啓另一道門給你的！關鍵當是自己習以為常、走慣走熟的那一道門關上，你「敢唔敢」行出去試開另一道門。結果是怎樣沒有人知道，但你必須先行出這一步去爭取這個機會！

前路雖艱難，但不能沒希望、沒鬥志。做了未必贏，但唔試一定輸！最緊要有鍥而不捨的精神，不要放過任何機會，也要去努力把握！

展望新一年，大家要一起繼續用各自的方法堅持下去。一定要相信雨過會天青。最差的情況很快會過去的！在此祝願大家牛年新開始有新希望，生意明天會更好！

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

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