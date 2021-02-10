【異動股】康希諾生物大升近一成半後停牌 疫苗獲墨西哥授權使用

於科創板上市的康希諾生物（06185）今日曾上試412.8元創上市新高，後於下午中途停牌以待刊發內幕消息公告，停牌前升14.5%，報410元，成交11.5億元。

摩根士丹利發表報告指，康希諾生物新冠疫苗的後期臨床試驗數據積極，對發展中國家而言該疫苗是可信的選擇。而且只需接種一次，亦不需要像其他疫苗般的低溫保存條件。該行大升康希諾目標73.6%至420元，維持「增持」評級。

【大行點睇】新業務價值增長遜預期 大摩輕微下調平保目標價 詳情請看[下一頁]

收市後公司公布，其研發的新冠疫苗「克威莎™」於2月9日獲得墨西哥聯邦衛生風險防護委員會的緊急使用授權，可用於18歲及以上成人。

目前康希諾已同意向墨西哥供應3500萬劑疫苗，馬來西亞亦正洽購350萬劑。巴基斯坦將獲得2000萬劑，該國也是康希諾幾個最大臨床試驗點之一 。康希諾表示，巴基斯坦實驗顯示其疫苗對有癥狀病例的有效率為74.8%。

【大行報告】瑞銀料社區團購成新增長動力 升美團目標價四成至470元維持「買入」評級 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機