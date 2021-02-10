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【異動股】康希諾生物大升近一成半後停牌 疫苗獲墨西哥授權使用

股樓投資 21:17 2021/02/10

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於科創板上市的康希諾生物（06185）今日曾上試412.8元創上市新高，後於下午中途停牌以待刊發內幕消息公告，停牌前升14.5%，報410元，成交11.5億元。

摩根士丹利發表報告指，康希諾生物新冠疫苗的後期臨床試驗數據積極，對發展中國家而言該疫苗是可信的選擇。而且只需接種一次，亦不需要像其他疫苗般的低溫保存條件。該行大升康希諾目標73.6%至420元，維持「增持」評級。

【大行點睇】新業務價值增長遜預期 大摩輕微下調平保目標價  詳情請看[下一頁]

收市後公司公布，其研發的新冠疫苗「克威莎™」於2月9日獲得墨西哥聯邦衛生風險防護委員會的緊急使用授權，可用於18歲及以上成人。

目前康希諾已同意向墨西哥供應3500萬劑疫苗，馬來西亞亦正洽購350萬劑。巴基斯坦將獲得2000萬劑，該國也是康希諾幾個最大臨床試驗點之一 。康希諾表示，巴基斯坦實驗顯示其疫苗對有癥狀病例的有效率為74.8%。

【大行報告】瑞銀料社區團購成新增長動力　升美團目標價四成至470元維持「買入」評級  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

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