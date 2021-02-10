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【科興疫苗】冀未來2周內科興能釐清疑問 專家委員會：可接受疫苗的安全性

環球政經 21:28 2021/02/10

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本港疫苗顧問專家委員會今日（10日）開會後，經審閱科興疫苗第一至三期臨床研究數據後，指其安全性及效用性均可接受，應可減低感染機會。委員會現正要求科興在未來2星期內提供更多資料，並屆時再開會討論。

【澳門疫情】賀一誠打第一針稱無不良反應 重申市民可按意願選擇接種疫苗：【下一頁

【本港疫情】 須每隔14日自行做檢測 陳肇始：下周三起有條件下重啟部分處所營業：【下一頁

委員會召集人劉澤星表示，該疫苗的第三期臨床研究暫時僅於巴西、士耳其及印尼等地進行，又指花費時間參考數據並進行討論，認為疫苗有效且安全性可接受，而且相關數據亦反映疫苗有助提升保護作用。

他指，現時就兩大問題冀科興提供資料，包括疫苗在第14和第28天注射的分別，以及接種疫苗後產生抗體的數據等，待委員會索取數據後，會於兩星期後再開會。他又指世界各地，包括中國及智利等已批准使用科興疫苗，又強調委員會12名委員均是相關專家，在世界其他著名醫學文章亦有發表文章，強調會根據科學性去審視疫苗，未必要待其數據在世衞期刊刊登或等世衞批准。

 

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責任編輯：潘曉豐

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