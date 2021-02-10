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【刺激措施】耶倫拜登將晤巨企高層 討論1.9萬億美元刺激措施

股樓投資 21:09 2021/02/10

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美國總統拜登（Joe Biden）會同財政部長耶倫（Janet Yellen）將會見多家大型企業的行政總裁，討論 1.9 萬億美元刺激計畫，據報摩根大通行政總裁Jamie Dimon、沃爾瑪行政總裁Doug McMillon、美國知名時裝品牌GAP的行政總裁Sonia Syngal等多個行業的巨企高層都將會受邀。

白宮指，總統將會與各企業高層討論大規模刺激計劃對挽救經濟，但未有提供確實與會者名單及行程。耶倫上周受訪時指，美國經濟目前仍處於水深火熱當中，已有數百萬個工作職位流失，目前迫切需要解決經濟衰退、失業及中小企倒閉的問題，如沒有額外刺激方案，失業率將維持高企。

【美股分析】一周前仍警告股市或現泡沫 大摩轉軑看好美股後市

日前美國國會以和解程序通過拜登 1.9 萬億美元紓困計畫的預算協議，預期將使每周額外失業救濟金增加400美元，另外會有1600億美元用於疫苗分發，並提供3500億美元援助州和地方政府，新方案預計亦會向民眾發放派發1400美元的支票。

此外，是次紓困措施亦會向民眾發布支票，耶倫早前指中產家庭已陷入困境，故年收入不足6萬元的民眾應有資格得到支票，惟具體的發放門檻仍待確定。

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撰文 : 林展鋒

失業 時裝服飾 經濟衰退 經濟 耶倫 拜登 行業 失業率 美元 行政

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