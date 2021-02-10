【新股IPO】諾輝健康6606截飛 獲逾107萬人認購　超額認購4130倍 凍資逾8500億元

諾輝健康（新上市編號：06606）今日（10日）截飛，消息指該股是次吸引逾107萬人認購，超額認購逾4130倍，凍資逾8500億元，頂頭鎚飛共760張。

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事實上，諾輝健康成為農曆新年前最後一隻招股新股，加上此前認購快手（01024）和微創心通醫療（02160）等的資金已回籠，大家都集中火力去抽諾輝健康，故此前已有指諾輝健康會比快手更難抽中。觀乎孖展認購反應，綜合多間券商數據顯示，諾輝健康孖展暫錄2166.2億元孖展認購，超額認購1060倍，其中輝立借出350億、富途借出299.6億元、耀才借出323億、華泰借出250.7億元。另外，國際配售亦由於足額認購而提前了一天截止認購。

另有消息指，諾輝健康計劃招股上限26.66元定價，其招股價範圍介乎22.7至26.66元；集資約20.42億元。諾輝健康是次計劃發售7659.8萬股，招股價介乎22.7元至26.66元，集資最多20.42億元，一手500股，入場費13,464元：聯席保薦人為高盛及瑞銀。

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記者：張以正