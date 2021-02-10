【限聚令放寬】遊戲機中心初七重開　業界不擔心「安心出行」影響營業

▲ 遊戲機中心不擔心「安心出行」影響營業，遊樂場所則料將增加成本。（資料圖片）

政府宣布將於年初七（2月18日）起放寬限聚令，包括重開遊樂場所、遊戲機中心等10多個處所，但必須安排員工每14天檢測，並需要求進入場所的顧客掃瞄「安心出行」，或登記個人資料。遊戲機中心不擔心「安心出行」影響營業，遊樂場所則料將增加成本。

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持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐表示，業界在停業前有張貼二維碼，倘若客人未能掃描，亦會人手進行登記。但她強調，最重要疫情沒有出現大變化，故會密切留意疫情發展狀況。她更呼籲業界在15日前，先安排員工進行檢測，否則放寬亦不能正常營業。

對於部分室內處所必須安裝更有利通風的裝置，羅表示，遊戲機中心續牌時的要求很高，通風系統、遊戲機和遊戲機的位置等都有既定要求，要入圖則外更不能隨意改動位置，故不擔心會受到影響。

她續指，業界在疫情至今停業約6個月，期間開支大但又不能只期待政府支援，「有苦自己知」。她預料重啟後首星期或帶動人流和消費，但不認為收入會增長很快，皆因市民消費比較謹慎，相信消費比往常少了，預計恢復正常3至5成。

遊樂場所料增成本 額外請人處理「安心出行」

室內遊樂基地PowerPlay Arena創辦人黃銀龍（Gary）坦言，停業期間零收入，但仍要繳付租金、人工及機器的日常維修費用，保守估計損失逾70萬元，對場地能重開感到開心。

不過為配合政府措施，他表示，需要額外聘請兼職人手處理「安心出行」或登記資料，預計將增加約10%成本，同時亦擔心客人不願意掃瞄「安心出行」。

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記者：馬意文、朱悅瀅