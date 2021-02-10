  • 17°C
香港時間 : 2021210日 (三) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】iOS 14.5測試版Siri支援第三方音樂程式　傳Twitter擬本年内推付費訂閱制

科技 21:00 2021/02/10

分享：

蘋果（Apple）發布最新的iOS 14.5測試版中，允許用戶透過Siri播放第三方音樂程式。另外，Twitter有意在本年推出付費訂閱會員制。

最近外媒發現，蘋果（Apple）發布最新的iOS 14.5測試版中，允許用戶透過Siri播放第三方音樂程式。以往用戶使用Siri播放音樂時，只能使用蘋果預設的Apple Music服務。最新報道指，用戶在iOS 14.5測試版開啟設定後，Siri便能支援KKBOX、Spotify、YouTube Music等第三方音樂串流服務。

【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能　用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式

近年不少影片或音樂程式均推出付費訂閱服務，早前有報道指出，Twitter有意改變現有的商業運作模式，計劃推出付費訂閱會員制。Twitter產品營收主管 Bruce Falck表示，會在今年嘗試增加業務收入多元化，其中包含推出訂閱服務，讓付費會員享有獨家功能，藉此增加公司收入。但他同時指出，目前僅處於早期計劃階段，短期內並不會直接為公司帶來可觀收益。

傳Twitter將於本年内推付費訂閱制　減低依賴廣告收入

【更多科技新聞】

＜＜【限聚令放寬】年初七開始　進入食肆必須掃瞄「安心出行」App 　注意是否需更換智能手機

＜＜【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》遊戲開發商遭黑客入侵　被盜竊遊戲原始碼、公司財務資料

責任編輯：李寶如

相關文章

【2021牛年】減肥消脂、桌上遊戲　任天堂農曆新年Game推介
2021/02/09
【2021牛年】減肥消脂、桌上遊戲　任天堂農曆新年Game推介
【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」
今日
【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」
【限聚令放寬】年初七開始　進入食肆必須掃瞄「安心出行」App 　注意是否需更換智能手機
今日
【限聚令放寬】年初七開始　進入食肆必須掃瞄「安心出行」App 　注意是否需更換智能手機
【MacBook】部分MacBook Pro出現充電問題　蘋果提供免費更換電池服務
今日
【MacBook】部分MacBook Pro出現充電問題　蘋果提供免費更換電池服務
作業系統 手機Apps 智能服務 電腦設備 流動裝置 Apple KKbox YouTube Twitter Spotify

下一篇文章

【MacBook】部分MacBook Pro出現充電問題　蘋果提供免費更換電池服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網絡安全】Google Chrome知名擴充App　遭黑客植入惡意程式代碼
【網絡安全】Google Chrome知名擴充App　遭黑客植入惡意程式代碼
【每日焦點】小心下載Apps！蘋果、Google先後揭出現偽冒及惡意程式
【每日焦點】小心下載Apps！蘋果、Google先後揭出現偽冒及惡意程式
美國警方要求Google交出用戶手機定位紀錄　以調查縱火案
美國警方要求Google交出用戶手機定位紀錄　以調查縱火案
【世界紀錄】6歲印裔兒童疫下在家自修　獲IBM AI認證成全球最年輕軟件工程師
【世界紀錄】6歲印裔兒童疫下在家自修　獲IBM AI認證成全球最年輕軟件工程師
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【2021牛年】疫下取消拜年點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠
【2021牛年】疫下取消拜年點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠