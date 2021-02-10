【每日焦點】iOS 14.5測試版Siri支援第三方音樂程式　傳Twitter擬本年内推付費訂閱制

▲ 蘋果（Apple）發布最新的iOS 14.5測試版中，允許用戶透過Siri播放第三方音樂程式。另外，Twitter有意在本年推出付費訂閱會員制。

最近外媒發現，蘋果（Apple）發布最新的iOS 14.5測試版中，允許用戶透過Siri播放第三方音樂程式。以往用戶使用Siri播放音樂時，只能使用蘋果預設的Apple Music服務。最新報道指，用戶在iOS 14.5測試版開啟設定後，Siri便能支援KKBOX、Spotify、YouTube Music等第三方音樂串流服務。

【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能 用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式

近年不少影片或音樂程式均推出付費訂閱服務，早前有報道指出，Twitter有意改變現有的商業運作模式，計劃推出付費訂閱會員制。Twitter產品營收主管 Bruce Falck表示，會在今年嘗試增加業務收入多元化，其中包含推出訂閱服務，讓付費會員享有獨家功能，藉此增加公司收入。但他同時指出，目前僅處於早期計劃階段，短期內並不會直接為公司帶來可觀收益。

傳Twitter將於本年内推付費訂閱制 減低依賴廣告收入

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責任編輯：李寶如