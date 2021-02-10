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【新冠疫情】歐洲最老人瑞染疫後康復 迎接117歲生日

環球社會熱點 19:56 2021/02/10

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新冠肺炎疫情肆虐，長者更是感染新冠肺炎的高危群體，感染後的死亡率遠高於其餘年齡群組。法國一名退休修女為西歐最年長的人瑞，早前不幸感染新冠肺炎。但這名修女其後順利康復，更準備迎接117歲生日。

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 【變種病毒】英國再發現2種突變病毒 擴大社區檢測 【下一頁】

原名為朗東（Lucile Randon）的安德烈修女（Sister Andrée），上月不幸感染新冠肺炎。她在法國南部一間安老院居住，安老院的88名院友當中有81人染疫，其中更有10人死亡。

朗東接受新冠病毒檢測後呈陽性反應，沒有出現症狀。但朗東被安排留在房間隔離，無法與其他院友一同聚會或參加彌撒。

朗東目前已康復，安老院發言人形容她非常幸運。安老院發言人又指，郎東染疫後未有表現驚慌，反而主動關心其他院友的健康狀況。

據悉，朗東將於周四（11日）慶祝117歲生日。根據老人學研究組織 （Gerontology Research Group），朗東為全球第二年長的人瑞，僅次於118歲的日本女人瑞田中加子。

責任編輯：鄭錦玲

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