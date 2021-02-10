【順豐拓版圖】順豐入主嘉里物流未獲看好　評級機構惠譽納順豐入負面觀察

▲ 惠譽將順豐列入負面觀察名單。

順豐控股（深：002352）擬收購嘉里物流 （00636） 逾5成股權，美國評級公司惠譽（Fitch Ratings）表示，隨嘉里物流交易公布後，雖維持順豐長期發行人違約信用評級 （Long-Term Issuer Default Rating）為A-級，但列入負面觀察（Negative Watch）名單。

順豐控股於2月9日公布計劃收購嘉里物流51.5%股權，涉及近176億港元。交易完成後，嘉里建設持有嘉里物流權益由40%降至20.2%。

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惠譽預料，公司收購嘉里物流能為公司傳統快遞業務以外的業務增加其地域多元化。過去順豐多元化地拓展公司物流及供應鏈業務。非傳統收入業務由2017年佔公司收入14%增至2020年的27%。

順豐收購嘉里後，淨債務與EBITDA的比率提高。惠譽，預料該比率基礎提升至約1倍，而在沒有非債務融資底下，截至2020年底，淨債務與EBITDA約0.2倍增加。

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不過，惠譽認為合併後不會對順豐的信用狀況（credit profile）產生重大影響。截至2019年底，嘉里物流的槓桿比率約為0.6倍（淨債務／EBITDA），其EBITDA利潤率達10.6%。

惠譽又認為表示，若順豐收購失敗，公司的資本強度（capital intensity）在短期內將保持在10%或以下，以保持順豐在行業中的領先地位並改善服務質量，但是承諾資本支出的比例並不高，可以據市場情況而調低。

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惠譽表示，若順豐完成交易後或之前，明確解公司的財務狀況，才會將公司從負面觀察名單剔除。

順豐早前擬配售A股並預計募集220億元人民幣，該筆金額及公司強大的營運資金流將足以抵銷收購所產生的槓桿影響。不過，若公司沒有A股配售的情況下進行交易，惠譽對評級展望負面。

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記者：謝卓榮