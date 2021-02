【各友國行@iM網欄】源遠流長 埃及的蕩魂攝魄

茫茫然踏上征途,腦際內一段回憶倏然掠過……

黎明與飛機一起到達埃及首都開羅,黑罐般的吉普車整裝待發, 小明登開始跋涉古國幾個文明故地,當穿過吉薩S形的滄涼大道時, 驀然精神一振,金字塔的出現令人忘卻疲憊, 拿著相機呀手機呀拍過不停,心情樂不可支!

埃及人口惠而實不至類型比較多,導遊Mostafa卻是老實派, 年青高瘦,侃侃而談,有著他帶路遊埃及頓感安心落意。

世界七大奇景之一金字塔

【吉薩古夫三塔】代表著古埃王朝強盛, 工程師們以超智慧造出匪夷所思的龐然大物,探身入內, 基本就是空空如也,精密的建築不愧是世界七大奇景之一! 貼心的Mostafa在金字塔前偷拍下我背影,那照片感覺也挺C ool的! 到了黃昏時,【獅身人面像, Great Sphinx of Giza】落日熔金的景致更是令人難以忘懷!

▲ 獅身人面像黃昏

▲ 獅身人面像

▲ 5 金字塔

▲ 吉薩金字塔

阿布辛貝神廟的蕩魂攝魄

夜航飛往埃及南部阿斯旺(Aswan),航班於黑更半夜抵達, 接著車輪就馬不停蹄地南下,日出時看到無垠荒漠一路向後倒, 風景單調了三小時後,那令人屏氣凝神的【阿布辛貝神廟, Abu Simbel, Unesco】出現了! 埃及傳奇法老拉美西斯二世下令工人在砂岩懸崖上以人手經年累月地 去鑿建這奇蹟。而每年2月21日拉美西斯二世誕辰和10月21日 登基日那天的「太陽節現象」更是匪夷所思, 工程師精準地運用天文數學設計, 讓金黃色的陽光從神廟的大門瀉入,把壇上的神像閃耀熠熠地照亮, 而廟內另一邊的冥界之神卻一點兒光也沾不上,永遠處在黑暗中。

▲ 亞布辛布神廟

阿斯旺往樂蜀尼羅河遊船令人眉頭舒展

尼羅內河船的四日三夜體驗不容錯過,除了沿途別有洞天的景致外, 還閃遊了埃及3500年歷史的古都樂蜀(Luxor), 小明登利利索索參觀了【帝王谷Valley of the Kings】和【喀納克神廟The Amun Temple of Karnak】。

▲ 尼羅河

開羅灰頭土臉的老舊 回到那個潦倒又不失禮的開羅老城,破舊的道路和建築依舊不變, 老房、清真寺及商店等都是幽幽懶懶的,唯獨埃及博物館忙個不停, 遊人川流不息地擠入, 為求一瞥館內拉美西斯二世木乃伊和圖坦卡蒙金棺。

▲ 女皇大殿

[明登小推: 埃及雖然位處沙漠,但出產的芒果卻非常香甜,小編極力推荐]

作者_明登(歐明)簡介: 吾自小八卦,求知若渴,愛吃愛玩,夢想自遊、現職旅行社資深行政人員,主要向客戶推介特定旅行產品,故因利乘便,足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物,即使大家沒有出行,仍然可以知世界觀世界∘

