【各友國行@iM網欄】源遠流長 埃及的蕩魂攝魄

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【樓市現象】見單位賣一間貴一間 分支家庭速入市鎖定置業成本 760萬購映灣園連租約3房
茫茫然踏上征途，腦際內一段回憶倏然掠過……
黎明與飛機一起到達埃及首都開羅，黑罐般的吉普車整裝待發，
埃及人口惠而實不至類型比較多，導遊Mostafa卻是老實派，
世界七大奇景之一金字塔
【吉薩古夫三塔】代表著古埃王朝強盛，
阿布辛貝神廟的蕩魂攝魄
夜航飛往埃及南部阿斯旺(Aswan)，航班於黑更半夜抵達，
阿斯旺往樂蜀尼羅河遊船令人眉頭舒展
尼羅內河船的四日三夜體驗不容錯過，除了沿途別有洞天的景致外，
開羅灰頭土臉的老舊回到那個潦倒又不失禮的開羅老城，破舊的道路和建築依舊不變，
[明登小推: 埃及雖然位處沙漠，但出產的芒果卻非常香甜，小編極力推荐]
作者_明登（歐明）簡介：
吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘
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撰文 : 明登（歐明）
欄名 : 各友國行