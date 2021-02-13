【玄人‧峰語@iM網欄】星平合參看香港流年運程(下) 七政四餘

文逢見刊時適逢新春佳節，在此祝各位ＩＭＯＮＥＹ讀者身體健康，心想事成，吉星高照。
『七政四餘』為中國傳統的古占星術，當中包含了陰陽五行、星體運行、十二宮位、廿八星度、神煞……等豐富的資訊，比起『紫微斗數』會更加精細。『七政』者：即日、月、金、木、水、火、土，此七者都是目前天文上所見的『實星』；而『四餘』者，即「羅喉」、「計都」、「月孛」、「紫氣」等四粒『虛星』。由於此占星方法背後涉及大多學理，因編幅所限在此不作細表，但如果在運用上，它比八字或斗數更加立體，這也是我之前所說要與八字一同合參，可以更精確去批算一個人或地方的運勢。
『七政四餘』的定盤與八字不同，如以９７年香港的回歸的時間作定位，香港是立命於室火廿八星宿之一）１５度，而自２０１９年，剛剛交運入十二地支中的『子』宮（又是香港的先天福德宮位）。我之前講解八字時，都已解釋過大凡一個人或地方交運時間，都出現動盪之局面，而適逢19年開始出現木星尅福德宮的現象，因而令香港處於動盪不安的位置，再配上之前提及的八字流年局勢，雖然預期今年疫情會有緩和跡象，但香港要全面走出陰霾仍須時間。按星象及八字的合參，香港今年未必如大家所預期來一個180度大翻身，但之後香港的星盤會擺脫木星尅福德宮，而且明年之後流年有較明顯復甦之象，因此今年應視為辛勞重新播種之年。
事實上，從《皇極驚世》的年值卦推論，去年庚子年的年值卦為『地火明夷』，主太陽藏在地下之下，世代一片黑暗，而此象正反映了去年全球受新冠疫情打擊的一幕。反之，今年辛丑年的年值卦為『山火賁』，賁者，主外表裝飾美麗，但內在空虛，這也反映了今年疫情有緩和之象，但仍是表面風光，內在仍未完全準備好，有一種大病初遇之象，但無論如何，相比去年的『明夷』已有所好轉。再者，賁者，主亨，小利有所往。意即小事可成，大規模進取的建功仍未是時間，反映今年仍是要面對逐步復甦及建立的局面。
綜合連續三期的分析，今年香港仍要面對的一定程度的困局，不是積極進取之年，要逐少去重新建立。當然，即使去年的大逆境下，仍有人像活在平衝時空之下，營商及生活完全不受疫情影響，這與個人的運勢有直接的關係，但作為絕大部份的大眾，既然知道未來九運的興替及風尚，也明白今年的危與機所在，只要不冒進及步步為營地播種，未來仍有見到成果。
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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