【玄人‧峰語@iM網欄】星平合參看香港流年運程(下) 七政四餘

文逢見刊時適逢新春佳節，在此祝各位ＩＭＯＮＥＹ讀者身體健康， 心想事成，吉星高照。

『七政四餘』為中國傳統的古占星術，當中包含了陰陽五行、 星體運行、十二宮位、廿八星度、神煞……等豐富的資訊， 比起『紫微斗數』會更加精細。『七政』者：即日、月、金、木、 水、火、土，此七者都是目前天文上所見的『實星』；而『四餘』 者，即「羅喉」、「計都」、「月孛」、「紫氣」等四粒『虛星』。 由於此占星方法背後涉及大多學理，因編幅所限在此不作細表， 但如果在運用上，它比八字或斗數更加立體， 這也是我之前所說要與八字一同合參， 可以更精確去批算一個人或地方的運勢。

『七政四餘』的定盤與八字不同， 如以９７年香港的回歸的時間作定位， 香港是立命於室火廿八星宿之一）１５度，而自２０１９年， 剛剛交運入十二地支中的『子』宮（又是香港的先天福德宮位）。 我之前講解八字時，都已解釋過大凡一個人或地方交運時間， 都出現動盪之局面，而適逢19年開始出現木星尅福德宮的現象， 因而令香港處於動盪不安的位置，再配上之前提及的八字流年局勢， 雖然預期今年疫情會有緩和跡象，但香港要全面走出陰霾仍須時間。 按星象及八字的合參，香港今年未必如大家所預期來一個180度大 翻身，但之後香港的星盤會擺脫木星尅福德宮， 而且明年之後流年有較明顯復甦之象， 因此今年應視為辛勞重新播種之年。

事實上，從《皇極驚世》的年值卦推論， 去年庚子年的年值卦為『地火明夷』，主太陽藏在地下之下， 世代一片黑暗，而此象正反映了去年全球受新冠疫情打擊的一幕。 反之，今年辛丑年的年值卦為『山火賁』，賁者，主外表裝飾美麗， 但內在空虛，這也反映了今年疫情有緩和之象，但仍是表面風光， 內在仍未完全準備好，有一種大病初遇之象，但無論如何， 相比去年的『明夷』已有所好轉。再者，賁者，主亨，小利有所往。 意即小事可成，大規模進取的建功仍未是時間， 反映今年仍是要面對逐步復甦及建立的局面。