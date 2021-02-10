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【MacBook】部分MacBook Pro出現充電問題　蘋果提供免費更換電池服務

科技 19:47 2021/02/10

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最近Apple就宣布，將為部分受充電影響的MacBook Pro用戶，提供免費更換電池服務。

自蘋果（Apple）發布新macOS Big Sur系統後，部分MacBook Pro用戶投訴，電腦無法正常進行充電。最近Apple就宣布，將為受影響的MacBook Pro用戶，提供免費更換電池服務。

＜＜【MacBook】傳MacBook Pro設計將有重大改動　Touch Bar或會消失？

＜＜蘋果修復M1 MacBook安全漏洞  禁止用戶自行安裝非官方認證iOS程式

Apple於上周發布macOS Big Sur更新系統，導致部分MacBook Pro設備，出現電池無法充電超過 1% 情況，當中主要為2016年至2017年推出的產品型號。及後，Apple發布macOS Big Sur 11.2.1更新版，並為 macOS Catalina 10.15.7提供補充更新，以解決充電問題。

官方最近建議，用戶可檢查MacBook Pro的電池健康度，若系統顯示為「建議進行維修」，用戶可聯絡Apple，使用免費更換電池服務。受影響的MacBook Pro型號包括，2016 年13 吋MacBook Pro、2017年13 吋MacBook Pro、2016年及2017 年15 吋MacBook Pro等。

責任編輯：李寶如

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