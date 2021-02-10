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【網民熱話】苦等八年　港女終獲派40年井字型公屋　嫌舊又抱怨開門見大洞

股樓投資 20:13 2021/02/10

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香港地少人多，公屋輪候時間越來越長，據房屋委員會數字顯示，一般申請者的平均輪候時間為5.6年，較上季升上升0.1年。但近日就有網民在社交平台發文，表示自己獲派一間40年樓齡的井字型公屋，無法接受一開門就看見「大大的空洞」，現正考慮要不要「博多一次」。帖文發出後不少網民都批評事主難得獲派公屋還「嫌三嫌四」。

【樓市熱話】公務員輪候公屋要等36年　網民：一人單位退休都未排到　【下一頁

該網民在社交平台上發文，指自己輪候八年了公屋，現獲派一個40年樓齡、舊式的井字型的公屋。網民指雖然環境不錯，但無法接受一開門就看見「大大的空洞」，然後外面看起來也特別不乾淨。網民又提到早前已經拒絕過一個5年樓齡，也是井字型公屋的單位。現正考慮要不要「博多一次」，但又害怕第三次會更差。

其他網民回應：

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該帖文一出，即引起網民熱烈討論，不少網民批評事主「嫌三嫌四」，「不喜歡？Quit咗佢」、「我想要也沒有，不要給我」、「能獲分配已經很好，多少人要租不知道多少年屋，住多少年劏房」、「數千元租，又要新樓宇，又想要大單位」。

【延伸閱讀】3年時間輪候公屋只是目標？　一般申請者平均需等5.6年　【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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