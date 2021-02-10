【本港疫情】 須每隔14日自行做檢測 陳肇始：下周三起有條件下重啟部分處所營業

食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）出席記者會時表示，若農曆新年期間疫情趨緩和，沒有惡化的趨勢的話，預計將於2月18日，即年初七可有條件恢復部分處所營業。

她指，臨時將放寬食肆的營業限制，包括由每枱最多2人增至4人同桌進食、堂食時間延長至晚上10時等，而且亦會容許多個行業如美容院、健身中心等有條件復業。

民政事務局聘請研究助理 月薪44,555元 滿足5大條件 可獲聘請：【下一頁】

農曆新年假期 普通科門診服務安排一覽：【下一頁】

同時，港府推出2項新措施，包括食肆及處所必須安排所有員工每14日進行一次檢測，並保留陰性檢測結果證明，並規定負責人必須在復業前7天或不遲於復業後7天安排檢測。即須在2月11日至2月15日安排員工接受第一次檢測。相關人士可於社區檢測中心檢測，政府將提供首3個月的免費檢測，或由員工自行到郵局、港鐵站免費索取檢測樣本包。

此外，政府要求食肆及處所負責人設「安心出行」，並確保客人使用方可內進，或登記顧客個人資料，以便有效確診行蹤調查及保障員工顧客安全。

政府強調，若有未遵守措施的處所，可以被罰停業3至14日不等，被要求暫停晚市堂食3至14天不等。另外負責人最高亦可被判罰款5萬元和監禁半年。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐