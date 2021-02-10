【微信女】證監會警務處短片提醒注意網上「唱高散貨」投資騙局

▲ 證監會警務處短片提醒注意網上「唱高散貨」投資騙局。（短片擷圖）

社交媒體出現大量「微信女」、「投資群組」等投資騙局，證監會今日透過與警務處轄下的反詐騙協調中心聯合製作短片，提醒公眾小心網上投資騙局。證監會提醒投資者提防有騙徒在社交媒體平台上建立投資群組，並聲稱能提供股票貼士或內幕消息。在某些個案中，這些騙局更涉及冒認知名的投資顧問和市場評論員。

證監會短片以戲劇形式講解典型的「唱高散貨」計劃，並指「唱高散貨」是操縱股票市場的手法之一。證監會稱，騙徒將股票的價格人為地「推高」，並利用社交媒體誘使投資者以高價買入，然後賣出或「拋售」圖利。在大多情況下，投資者並不知悉誘使他們跌入陷阱人士的真實身分。

證監會就凍結涉「唱高散貨」騙局帳戶 向富途及名匯證券發限制通知，可見【下1一頁】

證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）表示，今年證監會其中一項工作重點是打擊透過受歡迎的社交媒體平台進行的「唱高散貨」騙局及其他類型的市場操縱活動。證監會與反詐騙協調中心攜手進行這項宣傳活動，以提高公眾對這些騙局的操作方法的認識。

短片連結

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編輯：麥德銘