民政事務局聘請研究助理 月薪44,555元 滿足5大條件 可獲聘請

民政事務局聘請研究助理，月薪44,555元，主要職責為協助進行有關公共政策的研究及撰寫研究報告、管理社交媒體平台等工作，受聘人會以非公務員合約聘用條款，合約期約為1年多，至2022年6月30日。

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研究助理 5大條件

持有本港大學頒授的社會科學、傳理學、公共行政或工商管理學科學士學位，或具同等學歷；

在取得有關學歷後，具備最少兩年從事社交媒體、政策研究、公共關係、企業管理或市場營銷的全職工作經驗及往績良好；

具備優秀的溝通和表達技巧；

熟悉社交媒體平台及精於運用研究工具；以及

具有良好中英文會話及書寫能力，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第3級或以上的成績，或具同等成績。

6 大研究助理職責：

協助進行有關公共政策的研究及撰寫研究報告；

協助管理社交媒體平台；

協助製備文稿，例如網誌、參考資料摘要、演辭及其它宣傳物品；

有需要時，協助聯絡政府部門、社區組織及相關持份者；

協助相關的協調、計劃及行政工作；以及

因應需要執行其他職務。

福利：倘受聘人在合約期內的工作表現和行為一直達到高水平，且令人滿意，在合約結束時，將可獲發一筆約滿酬金。該筆酬金連同政府按《強制性公積金計劃條例》規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款計算，將相等於受聘人合約期所得底薪總額的15%。除法定假日外，受聘人可享有12日有薪年假、產假/侍產假和疾病津貼。有關詳情將在受聘時再行確定。

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責任編輯：翁嘉陽