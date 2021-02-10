【內地熱話】嗶哩嗶哩被批充斥侮辱女性內容　多間品牌公司取消合作

內地知名視頻娛樂平台嗶哩嗶哩（又名：B站，BLBL）周三（10日）登上內地社交平台微博熱搜，該平台近期被指充斥大量侮辱女性內容，包括女性日用品蘇菲、化妝品Ukiss在內的多個品牌已經宣布將停止與B站的拜年紀合作或所有合作。

嗶哩嗶哩下午發表公告回應，指公司尊重用戶、創作者、各種興趣種族、文化圈層， 又指這是公司11年來不斷成長的原因，因此不會不尊重任何用戶。同時表示，從今日（10日）起，該平台相應國家網信辦的統一部署，展開為期1個月的2021春節網絡環境專項整治行動，針對問題內容進行處理。

【新股IPO】傳嗶哩嗶哩赴港二次上市 集資逾155億元【下一頁】

事件起因是嗶哩嗶哩今年上架的日本動漫《無職轉生》，該動漫一經開播就引爆了觀眾質疑三觀存在不正導向，而up主「LexBurner」對該動漫的吐槽評論，進一步將這部動漫推至公眾視野內，並引發廣大網友的討論，指該動漫不尊重女性，涉及孕期出軌、強暴、戀母等情節。有網友進一步指出，該平台彈幕中存在大量侮辱女性的言論，因此遭到多個合作品牌抵制。

B站於公告中指出，對問題嚴重、影響惡劣的賬號和內容，將依據《網絡信息內容生態治理規定》及相關法律法規進行處理，並階段性公示，公告還指，不希望看到用戶陷入「無休止的憤怒情緒和爭吵中」。

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