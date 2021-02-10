【限聚令放寬】食肆須要求食客掃瞄「安心出行」　負責人憂沒權檢查恐惹紛爭

政府宣佈年初七（2月18日）起將放寬晚市堂食至10時，惟食肆須要求顧客掃瞄「安心出行」 或登記個人資料；並必須安裝更有利通風裝置等。員工亦需要每14天進行新冠肺炎檢測，並獲得陰性證明。

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沒權檢查客人手機 趕不及處理「通風裝置」要求

元朗冰室負責人余裕民指，倘初七可放寬堂食固然為好事，料生意將可回升１成，不過卻對顧客進入食肆前需使用「安心出行」這要求感困擾，同時也擔心會因此而引起與顧客之間的紛爭。他解釋，即使食肆要求客人掃二維碼，但實際上沒有執法權去檢查其手機，是否真的有掃瞄或留下正確資料，食肆只能做勸喻的角色。故他指，會吩咐員工多加留意客人掃碼情況，但不會刻意安排人手作檢查。

另外，食肆必須安裝更有利通風裝置。余裕民指，剛收到消息後已即時向工程承辦商查詢，但由於工程承辦商也會在農曆新年休息，根本來不及處理及上載文件予局方，他質疑「根本趕不及於初七前滿足此要求」。

西餐廳冀可加快員工檢測時間

西餐廳Les Papilles負責人陳健民則表示，相信晚市重開後，生意將恢復8成；但目前未知食客對於強制掃瞄「安心出行」有何反應。對於有關措施的責任落於食肆負責人，他坦言只能盡量要求食客掃瞄，希望他們理解此有助追蹤感染個案。

至於需要安排員工在重開晚市的最早七天前要準備病毒陰性證明，即2月11日，他坦言有少許趕急。他期望及後每14天進行檢測時，政府可設「特別隊」分開處理食肆員工進行檢測，縮短輪候時間。

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記者: 蘇穎琪、葉泳珊