會德豐再推啟德盤　新盤命為「GRANDE MONACO」　料農曆新年後開售

雖然農曆新年將至，但發展商未有提早收爐，其中會德豐地產今日（2月10日）更為啟德「MONACO」第二期項目命名為「GRANDE MONACO」，且預告農曆年後上載樓書及開放示範單位，冀本月開售。

會德豐地產常務董事黃光耀說， GRANDE MONACO提供247伙單位，設一房至四房間隔，實用面積約340至960平方呎，主打兩房和三房。他續說，GRANDE MONACO在各方面都較第一期有優勢，預計價錢較第一期貴約一成。

樓盤為何稱為「GRANDE MONACO」？

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談到樓市市況，黃光耀說，項目第一期銷情理想，反映市場交投活躍，加上股市向好帶來的財富效應，預計整體經濟向好，吸引買家將資金轉移到磚頭，又稱待有疫苗提供後，經濟活動會回復正常，而通關後亦料北水流入本港，預計全年樓價升5%至8%。

除了會德豐地產有部署，萬科香港也趁機加推單位，旗下西環「15 WESTERN STREET」加推價單第3號，涉及11個單位，包括6伙開放式、3伙兩房、及2伙三房。（見圖）以最高折扣率計，單位折實價由7,166,000元起，至19,747,000元；折實呎價則約30,375元至33,967元，並於2月14日（年初三）開售8伙單位。

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