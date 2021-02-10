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美國律師Zoom誤開貓濾鏡開庭 影片遭網民瘋傳（有片）

環球社會熱點 19:03 2021/02/10

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新冠肺炎疫情改變了很多生活方式，將不少事情都改在網上進行。美國德州一名律師在進行視像會議時，誤開貓濾鏡，令法官看似在和一隻貓視像對話。雖然律師很快在指導下關了貓濾鏡，但影片曝光後遭到網民瘋傳。涉事法官亦有轉載，並稱讚涉事律師表現專業。

德州律師龐頓（Rod Ponton）在和法官用Zoom開視像會議時，不小心將貓濾鏡打開，並一時間不知道如何關閉。

他一度不知道如何關閉濾鏡，只可以向法官表示，「我本人在這裡，我不是一隻貓」（I’m here live, I’m not a cat）。法官則冷靜地回應，「可以看得出來」（I can see that）。

影片

從影片可見，一隻面帶委屈的白色貓曾開口詢問，法官是否聽得到自己說話。法官回應表示肯定，並提醒龐頓打開了濾鏡。龐頓則表示自己不知道如何關閉濾鏡，指自己和助手都在嘗試，最後在法官的指導下成功關閉濾鏡。

同山羊開Zoom賺錢 英國牧場新冠疫情下拓商機 【下一頁】

影片曝光後被網民瘋傳，影片中脾氣極好的法官弗格森（Roy Ferguson）亦在社交平台Twitter個人賬戶上轉載短片。他趁機提醒一眾律師，如果小朋友之前用過你的電腦，在參加視像會議前影應先檢查Zoom的視像設定，確保濾鏡已經關閉。

弗格森指這些趣味時刻，是法律專業人士努力確保司法體系，在艱難時期仍能持續運作的附帶結果。他亦稱讚龐頓展現了真正的專業。

責任編輯：李俊儀

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