美國律師Zoom誤開貓濾鏡開庭 影片遭網民瘋傳（有片）

新冠肺炎疫情改變了很多生活方式,將不少事情都改在網上進行。美國德州一名律師在進行視像會議時,誤開貓濾鏡,令法官看似在和一隻貓視像對話。雖然律師很快在指導下關了貓濾鏡,但影片曝光後遭到網民瘋傳。涉事法官亦有轉載,並稱讚涉事律師表現專業。

德州律師龐頓(Rod Ponton)在和法官用Zoom開視像會議時,不小心將貓濾鏡打開,並一時間不知道如何關閉。

他一度不知道如何關閉濾鏡,只可以向法官表示,「我本人在這裡,我不是一隻貓」(I’m here live, I’m not a cat)。法官則冷靜地回應,「可以看得出來」(I can see that)。

從影片可見,一隻面帶委屈的白色貓曾開口詢問,法官是否聽得到自己說話。法官回應表示肯定,並提醒龐頓打開了濾鏡。龐頓則表示自己不知道如何關閉濾鏡,指自己和助手都在嘗試,最後在法官的指導下成功關閉濾鏡。

影片曝光後被網民瘋傳,影片中脾氣極好的法官弗格森(Roy Ferguson)亦在社交平台Twitter個人賬戶上轉載短片。他趁機提醒一眾律師,如果小朋友之前用過你的電腦,在參加視像會議前影應先檢查Zoom的視像設定,確保濾鏡已經關閉。

弗格森指這些趣味時刻,是法律專業人士努力確保司法體系,在艱難時期仍能持續運作的附帶結果。他亦稱讚龐頓展現了真正的專業。

