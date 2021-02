【彈劾特朗普】眾議員哽咽憶述 女兒目睹國會暴亂受驚

▲ 眾議員哽咽憶述,女兒目睹國會暴亂受驚。

美國前任總統特朗普因涉及國會暴亂事件而遭到彈劾,美國參議院當地時間周二開始展開彈劾審訊。馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)出任首席彈劾經理,於參議院彈劾特朗普審訊中擔任控方。拉斯金於彈劾特朗普審訊期間一度哽咽,指女兒於國會暴亂期間受驚。

拉斯金於國會暴亂前一日為自殺身亡的兒子舉辦喪禮,他指出家人曾表示希望自己留在家中。但拉斯金需於1月6日到國會認證選舉人團結果,他更邀請女兒塔比莎(Tabitha)和女婿漢克(Hank)前往國會,一同見證權利和平移交的過程。

拉斯金的女兒及女婿當時表示,他們收到消息指特朗普(Donald Trump)的支持者將於華盛頓特區集會,詢問拉斯金前往國會是否安全。

拉斯金當時就勸女兒及女婿放心:

這當然是安全的,這是國會山莊。 (Of course it would be safe. It was the Capitol.)

拉斯金憶述示威者闖入國會後,現場有很多人都忙於打電話和親人道別。女兒及女婿當時以為自己將會死亡,便躲藏在桌下向他發送信息道別。

拉斯金於暴亂平息後與女兒女婿重逢,他擁抱兩人並承諾以後不會再發生同樣的事。但女兒隨即向拉斯金表示:「爸爸,我不想再回到國會山莊。」(Dad, I don’t want to come back to the Capitol.)

拉斯金形容他在國會暴亂當日遇到所有殘酷可怕的事當中,女兒受驚這件事為他帶來最大打擊。拉斯金直斥特朗普需為煽動示威者闖入國會而負責,甚至表示若這種行為都不構成彈劾罪行,就沒有任何行為可以彈劾了。

