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【彈劾特朗普】眾議員哽咽憶述 女兒目睹國會暴亂受驚

環球政治 19:10 2021/02/10

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眾議員哽咽憶述，女兒目睹國會暴亂受驚。

美國前任總統特朗普因涉及國會暴亂事件而遭到彈劾，美國參議院當地時間周二開始展開彈劾審訊。馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）出任首席彈劾經理，於參議院彈劾特朗普審訊中擔任控方。拉斯金於彈劾特朗普審訊期間一度哽咽，指女兒於國會暴亂期間受驚。

【彈劾特朗普】民主黨人播片 斥特朗普煽動支持者闖國會 【下一頁】

【彈劾特朗普】6名共和黨人倒戈指合憲 參議院續彈劾審訊 【下一頁】

拉斯金於國會暴亂前一日為自殺身亡的兒子舉辦喪禮，他指出家人曾表示希望自己留在家中。但拉斯金需於1月6日到國會認證選舉人團結果，他更邀請女兒塔比莎（Tabitha）和女婿漢克（Hank）前往國會，一同見證權利和平移交的過程。

拉斯金的女兒及女婿當時表示，他們收到消息指特朗普（Donald Trump）的支持者將於華盛頓特區集會，詢問拉斯金前往國會是否安全。

拉斯金當時就勸女兒及女婿放心：

這當然是安全的，這是國會山莊。

（Of course it would be safe. It was the Capitol.）

拉斯金憶述示威者闖入國會後，現場有很多人都忙於打電話和親人道別。女兒及女婿當時以為自己將會死亡，便躲藏在桌下向他發送信息道別。

【彈劾特朗普】據報不滿律師表現 看直播時大叫 【下一頁】

拉斯金於暴亂平息後與女兒女婿重逢，他擁抱兩人並承諾以後不會再發生同樣的事。但女兒隨即向拉斯金表示：「爸爸，我不想再回到國會山莊。」（Dad, I don’t want to come back to the Capitol.）

拉斯金形容他在國會暴亂當日遇到所有殘酷可怕的事當中，女兒受驚這件事為他帶來最大打擊。拉斯金直斥特朗普需為煽動示威者闖入國會而負責，甚至表示若這種行為都不構成彈劾罪行，就沒有任何行為可以彈劾了。

責任編輯：鄭錦玲

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