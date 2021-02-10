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【少年股神】南韓12歲男孩年賺四年 夢想是成為下一個巴菲特

股樓投資 19:49 2021/02/10

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南韓一位12歲的男孩權哲男（Kwon Joon），於去年4月說服父母以2500萬韓元（約2.24萬美元）的存款開設股票戶口，結果在1年後獲得43%的豐厚回報。

【投資心法】股市波動點算？　向股神學習如何調整投資心態

外媒引述這位男孩指，當韓國綜合股價指數（KOSPI）跌至十年來的低位時，權哲男聽到電視上的專家指，這是十年難得一見的機會，結果真的成功說服父母開設投資戶口。他又指，希望持股10到20年，而不是專注於短期股價走勢，長遠實現回報最大化。他表示，與其入讀首爾國立大學這樣的一等學府，他更願意成為一個投資者，又指目標是成為下一個巴菲特（Warren Buffet）。

韓國人有何心水愛股?

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事實上，全球近年年輕散戶的數目愈來愈多，韓國也不例外，報導引述年輕散戶已佔韓國股票交易總額的三分之二以上，而在2019年時該比例只有不到一半。有韓國「羅賓漢」之稱的券商Kiwoom Securities早前便公布數據，指在21.84萬個未成年人股票賬戶中，約有70%是在2020年1月或之後成立的。

問及對兒子投資的感受時，權哲男的母親李恩珠（Lee Eun-Joo）便坦言:「我想知道，在這個時代，大學學位是否真的那麽重要。」她希望讓權哲男多接觸商業，他擔心在現今世界下，良好的學歷也不足以幫助她的兒子獲得更佳的工作機會。

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撰文 : 林展鋒

股票 巴菲特 韓國綜合股價指數 南韓圜 指數 美元 學校 首爾 南韓

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