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【港交所新CEO】歐冠昇任命未獲證監會同意即宣布　消息：證監正背景審查

股市 18:47 2021/02/10

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【港交所新CEO】歐冠昇任命未獲證監會同意即宣布　消息：證監正背景審查

港交所 （00388） 任命摩通高層歐冠昇（Nicolas Aguzin）為新行政總裁，惟任命引起猜測。港交所於任命歐冠昇時未獲證監會書面批准，程序上與2009年委任李小加時已獲證監會根據《證券及期貨條例》第70條書面批准有所不同。本地傳媒引述消息指，證監會仍在對歐冠昇進行背景調查，然後再決定是否同意港交所有關任命。

據本報所得消息，中方對歐冠昇任命有意見，未知會否成為潛在阻力。《南華早報》報道，港交所在獲證監會批准前宣布新行政總裁任命非同尋常，證監會周三（10日）的董事局會議討論有關人選事宜，並決定通報港府，將對歐冠昇盡職調查。

證監會回應本報查詢時稱，不評論市場傳聞。

市傳遴選過程中有聲音不同意歐冠昇任命，港交所主席史美倫昨日指，董事會一致同意任命，未有回應任命是否獲得中方認可，強調任命僅須由證監會監管批准。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 史美倫 證監會 香港交易及結算所有限公司

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