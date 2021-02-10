【輝瑞疫苗】日本針筒設計出問題 恐如減少供應2千萬劑

日本有望短期開展新冠疫苗接種計劃，為國民接種輝瑞疫苗。共同社報道，日本出現新冠疫苗針筒設計問題，只能在每瓶輝瑞疫苗中抽取5劑，而非6劑疫苗，可能導致輝瑞疫苗劑量減少數以千萬劑。此勢影響日本的新冠疫苗接種計劃進度。

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日本厚生勞動相田村憲久表示，發現原定用來抽取輝瑞疫苗的針筒出現問題，該針筒只能在每瓶疫苗中抽取5劑，而非輝瑞的指定6劑，意味若如果供應瓶數不變，針筒短缺情況下，可供國民接種的劑數總量，會由1.44億劑減至1.2億。

這亦意味著，原來預定的總劑量可提供予7,000萬國民接種，但如今只能提供予6,000萬人接種疫苗，影響日本疫苗的接種進度。

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由於輝瑞疫苗需要使用特殊針筒才能抽取第6劑疫苗，若使用普通針筒，恐令疫苗無法物盡其用。

據悉，日本政府於1月底向輝瑞簽訂1.44億疫苗合約後，隨即得知所準備的針筒只能抽取5劑。厚勞省於是加緊向藥廠加購針筒，但美國廠商亦出現供不應求的問題，無法立即增產。

除了日本外，美國及歐盟都同樣表示同樣需要加購特殊針筒，這意味著日本面對更多競爭，無法及時取得足夠的針筒供應。

事實上，日本原定於2月中開展疫苗接種計劃，計劃首要為1萬至2萬名前線醫護人員接種疫苗，其後3月中再安排370萬名醫護接種，最後於4月底為3,600萬65歲或以上的市民接種疫苗。

責任編輯：郭麗明