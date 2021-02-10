【英鎊定存】英鎊定存息最高10厘 大行上調鎊滙年底目標至1.47

▲ 英國雖把入境隔離限制升級，但無阻英鎊上升。

英國疫情未再惡化，且疫苗接種為歐洲最好，刺激英鎊近日持續反彈，中美專家皆看好鎊滙的前景，兌美元料可上衝1.4的心理大關，大行花旗更預計，年底或再闖1.47的新高。但招商永隆司庫忠告，鎊滙升穿1.37後，更上試1.38，升勢過急，若非因BNO移民而急須換滙，投資者宜靜待於4月才低吸，因相信受風險事件衝擊，累鎊滙像過山車，屆時當下探約1.32水平才具值博。

英鎊早前為什麼急跌？【下一頁】

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花旗投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧表示，英鎊今年高低位料介乎1.32到1.47；且把年底目標價，由上月底的1.41預估，現上調至1.47。招商永隆銀行司庫蕭啟洪預計，英鎊兌美元今年高低位由1.3至1.435，備受3大變數左右。

蕭啟洪逐一拆解，1.負利率：首先，上周四（2月4日）英倫銀行議息後，一致決定維持指標利率於0.1厘的歷史低位，且保持量化寬鬆規模在8,950億元英鎊。而英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)在議息會議後，並未再就負利率提供任何訊號，遂令市場揣測，當局於今年內實施負利率的機會大減，無疑利好英鎊的前景。

2.疫情：毫無疑問，今年初英國爆發第二波疫情，對其經濟活動帶來下行的風險，但近日變種病毒的發展，已沒有如11月份報告時那麼嚴重。加上英國民眾接種疫苗情況，乃歐美國家中最理想，這一切均屬利好英鎊因素。

3.蘇格蘭公投：唯一潛在風險是，蘇格蘭民族黨已表明，倘其能於今年5月的議會選舉中以大比數勝出，不排除會舉行二次脫英公投。惟蕭啟洪估計，不論英國政府是否同意，蘇格蘭都將在議會選舉後舉行合法的獨立公投。

若想低吸英鎊 專家籲4月才考慮

雖然英國政府亦不會這麼輕易容許蘇格蘭這樣做，但這種爭議，已足夠再次衝擊英鎊的滙價表現。若投資者想趁低吸納英鎊，可考慮於今年約4至5月期間進行分段購買，初步值博位為1.32，甚至再下探1.3心理大關。

整體而言，蕭啟洪預測，今年英鎊不似是大漲之年。可是，仍會因弱美元而維持反覆向上，上望可挑戰1.4的年內目標；除非未來英國經濟復甦、以至通脹上升較預期快，鎊滙可能進一步上試1.435，此乃2018年的最高點位置。另方面，上商研究部主管林俊泓卻較審慎，畢竟脫歐後影響經濟，預計年內英鎊高低區間為1.32至1.38。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪