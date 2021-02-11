【中概股】百度擬成立獨立人工智能晶片企業　股價曾升9%破頂

▲ 百度擬成立獨立人工智能晶片企業，圖為百度創辦人李彥宏

百度（美﹕BIDU）擬成立一間獨立的人工智能晶片企業，外電引述消息人士指，傳GGV紀源資本和IDG資本正在洽談。百度拒絕回應有關報道。GGV紀源資本和IDG資本未回應報道。

百度美股早段曾升9.4%，破頂高見322.89美元，收市升3.1%，收報304.05美元。

據報道，該間新企業將成為百度旗下的子公司。消息人士指，若百度成立獨立的人工智能芯片企業後，預料可有助百度推動公司的AI晶片商業化。

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現時百度旗下有一個自主研發的AI晶片品牌「昆侖」，在去年年底，百度已宣佈「昆侖1」已實現量產，預料「昆侖2」將在2021年上半年實現量產。

除了百度外，騰訊 （00700） 近來亦積極投資晶片產業，騰訊上月與中信、中金及春華資本等向初創企業燧原科技（Enflame Technology）投資18億元，後者主要從事設計人工智能及數據中心適用的芯片。

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編輯﹕賴奕羚