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【中概股】百度擬成立獨立人工智能晶片企業　股價升逾9%破頂

股市 23:07 2021/02/10

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百度擬成立獨立人工智能晶片企業，圖為百度創辦人李彥宏

外電引述消息人士指，百度（美﹕BIDU）擬成立一間獨立的人工智能晶片企業，傳GGV紀源資本和IDG資本正在洽談。百度拒絕回應有關報道。GGV紀源資本和IDG資本未回應報道。

百度美股早段曾升逾9%，破頂高見322.89美元，現升近5%，報309.52美元。

據報道，該間新企業將成為百度旗下的子公司。消息人士指，若百度成立獨立的人工智能芯片企業後，預料可有助百度推動公司的AI晶片商業化。

汽車晶片短缺，恩智浦、瑞薩電子等供應商傳加價20%，詳情可看﹕【下一頁】

百度傳3月在港上市股價創歷史新高，詳情可見：【下一頁】

現時百度旗下有一個自主研發的AI晶片品牌「昆侖」，在去年年底，百度已宣佈「昆侖1」已實現量產，預料「昆侖2」將在2021年上半年實現量產。

除了百度外，騰訊 （00700） 近來亦積極投資晶片產業，騰訊上月與中信、中金及春華資本等向初創企業燧原科技（Enflame Technology）投資18億元，後者主要從事設計人工智能及數據中心適用的芯片。

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 百度（美：BIDU） 人工智能 晶片

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