【中概股】百度擬成立獨立人工智能晶片企業　盤前股價升逾5%

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外電引述消息人士指，百度（美﹕BIDU）擬成立一間獨立的人工智能晶片企業，傳GGV紀源資本和IDG資本正在洽談。百度拒絕回應有關報道。GGV紀源資本和IDG資本未回應報道。至下午6時，百度股價盤前升5.8%，現報295美元。
據報道，該間新企業將成為百度旗下的子公司。消息人士指，若百度成立獨立的人工智能芯片企業後，預料可有助百度推動公司的AI晶片商業化。
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現時百度旗下有一個自主研發的AI晶片品牌「昆侖」，在去年年底，百度已宣佈「昆侖1」已實現量產，預料「昆侖2」將在2021年上半年實現量產。
除了百度外，騰訊 （00700） 近來亦積極投資晶片產業，騰訊上月與中信、中金及春華資本等向初創企業燧原科技（Enflame Technology）投資18億元，後者主要從事設計人工智能及數據中心適用的芯片。
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編輯﹕賴奕羚