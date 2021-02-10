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【ET講股通】孫運喜：30000點迎牛年　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:45 2021/02/10

分享：

恒指是日高開，全日反覆向好，收市大升562點，報30038點。主板總成交1,759億元。美團 （03690） 升5.2%，港交所 （00388） 升3.8%，騰訊 （00700） 升2.8%，建行 （00939） 升2.5%。

資金提前部署  追捧北水愛股

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，北水暫停下，港股表現較預期強勁，令人意外。原因或為以下兩點：

一、上證升1.4%，表現強勁，突破近期高位，有條件再展升浪。此外，內地收水憂慮亦見紓緩；

二、資金提前在北水重臨前先作部署，有預測指，今年湧港北水達8千億至1萬億元，甚至有估最樂觀高達3萬億元。事實上，今日升幅最勁的正是北水愛股，包括美團、港交所、騰訊等。

展望明天半日市，一舉破頂機會不大，一來歲晚收爐，二來成交大縮，三來已升近重要阻力。

【「ET講股通」問股環節，包括︰赤子城、阜博、農行、友邦、阿里巴巴、郵儲行、閱文、舜宇、美團︰立即觀看
 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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