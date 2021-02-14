【都市診療室】父母過了火的著緊

精神科是個很有趣的專科，特別是臨床診症，很難在其他的專科會出現代診，骨科可以代診嗎?又或是心臟科?饒富興味的是，在我們的專科裡，經常會出現先見親屬再見患者的情況，凱晴的情況就是如此。

與凱晴會面前的兩個星期，我先與她的爸媽見面，媽媽告訴我，女兒自兩年前遠赴英國唸書後，情緒就變得很不穩定。媽媽懷疑是她適應不了外國的生活，而且孤身在外，不免思念親人。由於凱晴不願在電話多談近況，媽媽又擔心女兒應付不了，半年前曾親赴英國，邊旅遊邊探望女兒。

怎料，從英國回港後，媽媽對凱晴的狀況更為憂心，原來留英期間與凱晴同住的大半個月裡，發現了女兒吸食大麻，首次發現時不知所措，指著凱晴大罵，大吵一場後，凱晴徹夜不歸，所以再次發現她服用大麻時，只好默不作聲，回港後才告知爸爸。一輪爭吵後，爸媽聽取了親友的意見，乘著疫情強迫凱晴回港，並帶她來求診。

單看父母的表現，感覺她是在備受保護的家庭下成長，媽媽對她呵護備至，爸爸亦待她不薄。可是，與凱晴當面談過後，又是另一番景象。凱晴自知爸媽對她很著緊，甚至可說是「過了火的著緊」。她是家中的大家姐，自小被灌輸做好榜樣的觀念，凡事不僅要盡力，更要做到最好。要守時、要依法、要循規蹈矩、要待人有禮……個人品行如是，學業成績也如是，成績要考得好不在話下，還要選修一些對社會有貢獻、有前途的科目。由小到大，凱晴都沒有選擇權，每事每行都在父母的安排下步步向前邁進。

「聽教聽話」的大家姐

凱晴性格溫馴，沒什麼野心，亦從不作激烈的反抗，反觀小她4年的妹妹，每逢遇上不合心意的事情，即使父母如何堅持，絕不妥協，極力反抗。相比起來，凱晴可算是極度「聽教聽話」。正因如此，父母對她的要求更為嚴苛，像是要把從妹妹身上得不到的成就感，都轉移到凱晴的頭上。

凱晴一心擺脫父母的控制，主動提出到英國留學，希望藉此取回一點點主導權。可是，事與願違，父母沒有因此而對鬆懈下來，連凱晴大學的主修科目，父母都一步不讓，堅持要女兒選修工商管理，而非她最有興趣的社工學系。凱晴長久以來積壓的低落情緒，無處渲洩，在朋友教唆下，嘗試從吸食大麻中尋找解脫。

凱晴的抑鬱症情況不算很嚴重，藥物當然需要，但她迫切需要解決的是與父母之間的溝通。由於她的性格內向，我鼓勵她主動向父母提出自己意見。凱晴最初很難打破心理關口，總覺得無論好壞，定必不合父母心意。我轉而誘導父母，力勸他們嘗試給予凱晴一點點空間，先不要事事打壓，若遇上意思不合，可微調大家的期望，找個彼此的平衡點。循循善誘了幾個月，凱晴慢慢懂得與父母溝通，自主的事情多了很多，情緒也逐步逐步好轉過來。