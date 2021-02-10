【變種病毒】英國再發現2種突變病毒 擴大社區檢測

新冠肺炎變種病毒於多地肆虐，英國宣布再發現兩種新冠肺炎病毒突變。英國政府指出，當局於曼徹斯特等地發現兩種新冠肺炎突變病毒的確診個案。英國政府目前正擴大社區檢測規模，希望可遏制新冠肺炎突變於英國各地的傳播。

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英國公共衛生部門（PHE）指出，於肯特郡首次發現的變種病毒出現名為E484K突變。當局目前發現最少21宗出現相關突變的個案，其中14宗位於布里斯托爾（Bristol）、4宗位於曼徹斯特（Manchester）、其餘3宗位於英格蘭其他地區。

PHE指出，當局於利物浦發現的另一種變種病毒，也出現E484K突變，當局最少發現55宗相關個案。

據悉，E484K突變是改變了冠狀病毒的刺突蛋白（spike protein）形狀。由於刺突蛋白可使免疫系統難以識別病毒，從而幫助病毒進入人體細胞，刺突蛋白出現突變或會使病毒對現有疫苗有更強抵抗力。

但英國官員表示，他們對新冠疫苗能對抗各種變種病毒充滿信心（high degree of confidence）。

另外，英國政府為應對病毒突變，宣布將於多個地區擴大社區檢測，包括伍斯特郡（Worcestershire）、布里斯托爾、南格洛斯特郡（South Gloucestershire）及曼徹斯特。

責任編輯：鄭錦玲