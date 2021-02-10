  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科興疫苗】香港專家委員會未批出科興疫苗　兩周內交資料後再檢視

股市 17:45 2021/02/10

分享：

香港疫苗顧問專家委員會尚未批出中國科興生物新冠疫苗「克爾來福」在香港使用，召集人表示，專家委員會認同科興疫苗安全和可靠度在可接受水平，也可減低感染機會，但委員會要求科興提供在兩個問題上補充數據，兩星期後再舉行會議，期望屆時可為食衛局提供建議。

科興疫苗在巴西、土耳其和印尼舉行第三期臨床測試，委員會主要參考參與人數最多的巴西數據，科興疫苗相隔14日接種兩劑的效用率為50.6%。

各新冠疫苗資料比較

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

復星BioNTech疫苗接種注意什麼？復星詳解副作用、接種注意事項，可見【下一頁】

年初七起放寬堂食至晚上十時 重開美容院健身中心等場所，可見【下一頁】

劉澤星表示，會要求科興提交相隔14日、相隔28日接種兩劑疫苗的效用率數據，解釋因為相隔28日的數據較14日更為理想，委員會期望可判斷最佳的相隔接種時間。另外，委員會要求科興提供產生抗體的數據。

科興疫苗沒在醫學期刊刊登第三期數據，委員會依然認為科興生物可減低感染機會，劉澤星指出12名委員會成員都具有很高學術水平，強調委員會以科學為依歸，3小時會討論是按期刊檢視的標準去談判。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

相關文章：

【國產疫苗】中生製藥：聯營科興疫苗附條件上市

【國產疫苗】康希諾生物飈逾14%後停牌、獲墨西哥緊急使用　新冠疫苗總體保護率為65.7%　

編輯：麥德銘

港股 中國生物製藥（01177） 疫苗

上一篇文章

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元

下一篇文章

【美股焦點】容聯雲昨首掛升兩倍盤前再漲逾一成　首家中國SaaS企業登陸美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元
【BNO】英國總領事館獲悉香港不再承認雙重國籍
【BNO】英國總領事館獲悉香港不再承認雙重國籍
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.4%　中概股大升　夜期收市升148點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.4%　中概股大升　夜期收市升148點（不斷更新）
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%
【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%