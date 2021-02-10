【科興疫苗】香港專家委員會未批出科興疫苗　兩周內交資料後再檢視

香港疫苗顧問專家委員會尚未批出中國科興生物新冠疫苗「克爾來福」在香港使用，召集人表示，專家委員會認同科興疫苗安全和可靠度在可接受水平，也可減低感染機會，但委員會要求科興提供在兩個問題上補充數據，兩星期後再舉行會議，期望屆時可為食衛局提供建議。

科興疫苗在巴西、土耳其和印尼舉行第三期臨床測試，委員會主要參考參與人數最多的巴西數據，科興疫苗相隔14日接種兩劑的效用率為50.6%。

各新冠疫苗資料比較

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劉澤星表示，會要求科興提交相隔14日、相隔28日接種兩劑疫苗的效用率數據，解釋因為相隔28日的數據較14日更為理想，委員會期望可判斷最佳的相隔接種時間。另外，委員會要求科興提供產生抗體的數據。

科興疫苗沒在醫學期刊刊登第三期數據，委員會依然認為科興生物可減低感染機會，劉澤星指出12名委員會成員都具有很高學術水平，強調委員會以科學為依歸，3小時會討論是按期刊檢視的標準去談判。

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編輯：麥德銘