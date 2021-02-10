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【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能　用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式

科技 17:33 2021/02/10

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最近外媒發現，iOS 14.5測試版一項功能，用戶在透過Siri播放音樂時，可選擇設定第三方音樂串流服務。

蘋果（Apple）早前發布iOS 14.5及iPadOS 14.5Beta測試版。除了推出新的Face ID解鎖方式，支援最新Xbox遊戲控制器等功能之外，最近外媒發現一項新的實用功能，用戶在透過Siri播放音樂時，可選擇設定第三方音樂串流服務。

＜＜【iOS更新】蘋果釋出iOS 14.5開發者beta測試版　允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone

＜＜【iOS更新】蘋果推出iOS14.4更新　HomePod Mini可與iPhone自動連接

以往用戶使用Siri播放音樂時，只能使用蘋果預設的Apple Music服務。最近據外媒測試發現，Apple發布的iOS 14.5測試版，允許用戶透過Siri播放第三方音樂程式。報道指，更新iOS 14.5 測試版的用戶，只要開啟設定後，Siri便能支援KKBOX、Spotify、YouTube Music等第三方音樂串流服務。

若要開啟此功能，用戶只需長按右鍵呼喚Siri ，說出「播歌」指令後，系統將顯示所有支援Siri播放的音樂程式，當中包括Apple Music、Spotify及KKBox等。用戶可根據個人喜愛選擇播歌軟件，下一次Siri就能自動開啟用戶所選的音樂程式，並播放預設歌單。

責任編輯：李寶如

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