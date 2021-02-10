Google應南韓人要求 搜尋「農曆新年」不會顯示為「中國春節」

農曆新年臨近之際，根據南韓媒體報道，有南韓民間團隊不滿在Google上搜索「Lunar New Year」（農曆新年）自動顯示「Chinese New Year」（中國春節），要求Google作出更改。Google回應南韓民眾的訴求，以英文搜尋「Lunar New Year」時，將不再在頂部提供中國農曆新年的資訊。

根據報道稱，自從2012年起通過Google搜尋「Lunar New Year」，不但自動顯示為「Chinese New Year」，而且會在頁面頂部和右側信息框中提供有關中國春節的資訊。

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南韓網絡外交使節團「南韓之友」（VANK）表示，從2019年2月開始發現上述現象，在近兩年不斷向Google發電郵抗議，並要求Google更改相關資訊。

他們在電郵中指，除了中國之外，還有南韓等亞洲國家，甚至美國、加拿大和澳洲等也在過農曆新年。因此直接將「Lunar New Year」一律歸為「Chinese New Year」做法不合理。

南韓之友表示，Google的做法既不尊重其他國家的傳統文化，亦不利於維護世界和平。

▲ 英文搜索Lunar New Year畫面

▲ 設定語言為英文，並用中文搜索「農曆新年」畫面

▲ 以韓文搜索畫面

Google最近回應訴求，現在搜索「Lunar New Year」，頂部資訊只會提供搜索所在地的農曆新年時間，右側亦不會再提供中國新年的資訊。但若用戶設定語言為英文，並用中文搜索「農曆新年」，右側資訊欄還是會直接顯示為「Chinese New Year」；若以韓文「新年」搜索，右側資訊蘭則會顯示為「Korea New Year」。

責任編輯：李俊儀