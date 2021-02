Google應南韓人要求 搜尋「農曆新年」不會顯示為「中國春節」

農曆新年臨近之際,根據南韓媒體報道,有南韓民間團隊不滿在Google上搜索「Lunar New Year」(農曆新年)自動顯示「Chinese New Year」(中國春節),要求Google作出更改。Google回應南韓民眾的訴求,以英文搜尋「Lunar New Year」時,將不再在頂部提供中國農曆新年的資訊。

根據報道稱,自從2012年起通過Google搜尋「Lunar New Year」,不但自動顯示為「Chinese New Year」,而且會在頁面頂部和右側信息框中提供有關中國春節的資訊。

南韓網絡外交使節團「南韓之友」(VANK)表示,從2019年2月開始發現上述現象,在近兩年不斷向Google發電郵抗議,並要求Google更改相關資訊。

他們在電郵中指,除了中國之外,還有南韓等亞洲國家,甚至美國、加拿大和澳洲等也在過農曆新年。因此直接將「Lunar New Year」一律歸為「Chinese New Year」做法不合理。

南韓之友表示,Google的做法既不尊重其他國家的傳統文化,亦不利於維護世界和平。

▲ 英文搜索Lunar New Year畫面

▲ 設定語言為英文,並用中文搜索「農曆新年」畫面

▲ 以韓文搜索畫面

Google最近回應訴求,現在搜索「Lunar New Year」,頂部資訊只會提供搜索所在地的農曆新年時間,右側亦不會再提供中國新年的資訊。但若用戶設定語言為英文,並用中文搜索「農曆新年」,右側資訊欄還是會直接顯示為「Chinese New Year」;若以韓文「新年」搜索,右側資訊蘭則會顯示為「Korea New Year」。

責任編輯:李俊儀