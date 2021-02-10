【網民熱話】把祖傳手鐲轉贈母親　交往後不問自取100萬　女友：都已經訂婚了，甚麼妳的我的？

一段感情關係中，一提到「錢銀」往往會引起很多爭執。近日就有台灣網民在Facebook專頁投稿，指女友在交往後，不問自取就拿了他400萬台幣（約100萬港元）給弟弟還債，及替家裏裝修和買車，當事主質問女友時，女友卻回應：「都已經訂婚了，甚麼妳的我的？」其後女友更把祖傳手鐲送給她媽媽，令事主極為不滿。

事主表示，父親在他5歲就離世，從小就是由母親獨自把他撫養成人。母親離世之前交給他一對祖母綠的手鐲，希望他好好保存，交給未來的老婆。

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事主指，雙方在交往的第一年，女友在因家裏的弟弟架車時撞到人，需賠償共90萬台幣（約25萬港元)。女友向事主哀求，請事主幫助他弟弟。最後事主給了女友100萬台幣（約27萬港元），原本這件事過後，事主也沒有再多想。但事主卻沒有想到在兩年後，女方會得寸進尺。

在雙方交往的第三年，女方家長開始催婚，「溝通後是先訂婚，2年內結婚」，事主表示，見女友的財政管理還不錯，就拿2張加起來700萬台幣（約190萬港元）的銀行卡給女友管。年關將近，事主本打算去銀行取錢給員工準備紅包，卻發現銀行只剩下300萬台幣（約83萬港元）。

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事主遂向女友追問，才得知原來她的兩位弟弟因為吸毒和賭博，在外面欠了一身債，再加上女友家裝修、買車等，在一年多內花了400多萬台幣（約100萬港元）。事主問女友為甚麼沒有事先告訴他，女友卻哭著說她怕事主不答應。事主十分生氣：「我為甚麼要答應？幫了一次又不知道悔改，他們是妳親弟弟、跟我又沒關係」。

事主質疑女友為甚麼要拿他的錢去裝潢和買車給她女友家人。但女友卻認為都已經訂婚了，不需分你我，「都已經訂婚了，甚麼妳的我的，我媽是你丈母娘，我爸是你岳父，我兩個弟弟也是你小舅子，家人有困難不應該幫忙嗎？」又指事主母親留給他那麼多錢和房子，「拿點錢讓我家好過一點不對嗎？」

與女友大吵一架後，事主突然發現母親離世前交給他的手鐲不見了。原來是事主女友將手鐲送給了她媽媽，女友稱：「你留著也是放著沒有用」。事主聽到後忍無可忍：「此刻我失去理智了，直接賞她一巴掌」之後事主立即去找女友母親打算拿回手鐲，但女友母親卻不打算歸還，又指：「大家遲早都是一家人」。事主遂與她們繼續爭論，不料在爭論過程中，女友直接將手鐲扔在地上，把手鐲弄斷了，而女友媽媽在此刻也報警了。

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事主當天回家後就把那兩張銀行卡停掉，並準備過年後向她提告。之後女友跟她家人跑來公司找事主，希望他撤告，更稱：「以後還是一家人」。但事主並不認同，並指：「官司我一定會走到底。」

帖文一出不少網民都替事主不值，「該討回來的一分都不能少，這樣的女人，不值得你付出……」，「看到最後…我就放心了！要是我的話，我也受不了」 ，「就讓官司走到底吧⋯⋯不要退讓」。

其他網民回應：

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責任編輯：黃苑筠