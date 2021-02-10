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【輝瑞疫苗】以色列研究指可減少病毒含量 減低傳染力

環球社會熱點 17:36 2021/02/10

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新冠肺炎疫情全球肆虐，多國加快接種新冠疫苗的速度，其中以色列已為大部分國民接種新冠疫苗。以色列有研究顯示，接種首劑輝瑞（Pfizer）疫苗後能減少新冠病毒含量，減低病毒傳播性，相信有助緩和新冠肺炎疫情擴散。

輝瑞疫苗擬提高產量 生産時間縮短一半至60日 【下一頁】

科學家指，為減低新冠病毒出現變種的風險及有效達至群體免疫（herd immunity），關鍵在於遏止新冠肺炎的傳播。

而新冠病毒含量較高的患者，傳染性亦高，同時病情容易變得更為嚴重。以色列有研究指，國民接種首劑輝瑞疫苗後，能有效減少新冠病毒含量，甚至有望遏止新冠肺炎疫情擴散。

為分析疫苗對新冠病毒傳播的影響，研究人員比較兩組的數據，一組是為60歲以上的人士、另一組則為40歲至60歲人士。

兩組均於去年12月至1月期間曾患上新冠肺炎，研究對比他們接種輝瑞疫苗後的病毒含量。

研究續指，60歲以上的組別當中，有超過75%已接種首劑輝瑞疫苗，另一組則有25%人士接種。結果顯示，60歲以上的患者於接種疫苗後，其病毒含量明顯下降，降至原來的1.6分之1至20分1。

福西﹕需按時接種兩劑 預防病毒變種 【下一頁】

不過，利茲大學醫學院副教授格里芬（Stephen Griffin）認為，該研究只針對已接種疫苗的染疫患者，但未有反映疫苗是否真正有效阻隔人們患上新冠肺炎。

責任編輯：郭麗明

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