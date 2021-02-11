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【C家教路@iM網欄】GME事件暫告一段落 環球股市長假期前再發力

名人薈萃 08:01 2021/02/11

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遊戲驛站 (GME) 事件發生後，截至本周二（9日），其股價已在短短約一周之間，從歷史高位483美元急瀉至60美元，跌幅逾八成。同時恐慌指數亦回調了約36%，因此，似乎GME風波暫時已告一段落。隨之而來的是，美股強勁的反彈表現，納指近日再次屢創歷史新高，上周升逾6%。當中有不少創新板塊出現熱炒的情況，如3D打印及寵物概念等板塊，金屬3D打印公司Desktop Metal (DM) 本月至今已升逾45%，筆者亦有跟紅頂地追入相關板塊。此外，美國國會及歐洲央行方面分別有1.9萬美元及7,500億歐元的經濟刺激政策最新進展，「放水」消息將繼續利好市場氣氛。

從外圍因素來看，上周10年及30年美國國債收益率都有反彈趨勢，30年債息一度升穿兩厘，某程度上受惠於經濟刺激方案的利好消息。同一時間，美元指數近日回調至90.5左右水平，離岸人民幣匯率及黃金價格都有作出反應回升，短期內或可利好A股的表現。雖然臨近農曆新年長假期，但A股的表現仍不俗，滬深300指數更於周二打破歷史新高。

港股方面，周二開始暫停「北水」，成交額收縮頗大，周二收市只得1,400億港元成交額。可是，盡管流動資金收縮，恒生科技指數繼續發力，受惠於大型新股快手（01024）上市後資金解放，並且有快速被納入多個指數的消息，上市至今升逾兩倍。快手短期的超卓表現或可利好微盟集團 （02013） 及中國有贊（08083）等相關SaaS板塊的短綫表現。

整體而言，A股上周的成交額已開始不足1萬億元人民幣，雖然現時股票價格未有受成交額收縮所影響，但長假期將存在一定不確定性。筆者會繼續看好A股的表現，並可能於假期前利用衍生工具稍作一點部署。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有Desktop Metal、快手、微盟集團及中國有贊的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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