【MPF】積金局候任獨立非執董鄧家彪 倡管控MPF收費保回報

▲ 工聯會鄧家彪指MPF有7大漏洞，宜改革優化，包括收費高。

工聯會立法會議員鄧家彪，剛獲委任為積金局獨立非執行董事，他回應本報查詢時指，希望強積金（MPF）盡快取消與遣散費對冲，以及管控收費，或引入表現費等，扭轉無論基金賺蝕，卻可按資產值收取管理費等弊病。

鄧家彪指，MPF成立逾20週年，卻不設保證回報機制及收費標準，在2011年3月時任財經局局長陳家強在立法會上，推算月入1萬元的打工仔，累積20年後可獲78萬元；但積金局於去年9月公布，按較滯後的2019年累算權益統計分析，共有9萬名僱員，在過去19年不間斷供款，平均只可累積約42萬元，僅達預期一半，可見私營MPF的成效明顯被高估。鄧家彪歸納MPF「7宗罪」，包括:

回報欠保證 致退休保障不足

1.回報欠缺保證：回顧早年強積金法例審議時, 勞工界已要求保本增值機制，當局因而推出「保本基金」及「保證基金」，然而，兩類基金根本不保證增長能追及通脹。至於其他較高風險性質的基金也不存在保證性質。在2015年，政府推出預設投資策略，只管收費不問回報，當時已在立法會提出修訂法案, 要求設立保證回報跑及通脹的機制， 可惜不獲立法會通過。為了強化公眾對制度和政府的信心, 強積金設立確保跑贏通脹的保證機制是刻不容緩。

「懶人基金」回報與收費是否合比例？【下一頁】

2.退休保障不足：世界銀行在2016年各地退休金制度的評估, 明確指出強積金問題是不足夠, 假設權益增長等如通脹, 10%的收入供款水平, 供款40年只能等於48個月月薪。根據積金局2019年12月數字, 連續不間斷供款廿年的成員，戶口只有9萬個, 平均權益是42.3萬元, 假設即時退休, 10年間每月開支3500元, 已耗盡全數。現時強積金戶口成員逾400萬，實際累積逾廿萬元或以上的戶口，只有141萬個，凸顯退休保障不足。

3.對沖制徹底凸顯MPF漏洞：遣散費和長期服務金抵銷強積金僱主供款權益(對沖)，是違反MPF制度原意的最嚴重漏洞, 這正是當年政府遊說商界同意創設強積金的折衷結果。遣散費是每年67%月薪，而強積金僱主供款則只是每年60%月薪，遣散費把半份強積金對沖得乾乾淨淨。

2015至2019年對沖強積金的總數逾200億元, 去年經濟持續惡化, 企業裁員不斷, 估計2020年對沖金額逾60億元新高, 佔一年淨供款額的10%，或提取權益額兩成。

一人可擁多個MPF戶口 難以管理

4.戶口跟僱員、免一人太多帳戶：疫市加速工作零散化兼網絡化，盛行短期合約及多勞多得的件工制。有分析指，只有9萬人，在過去廿年持續受聘單一僱主，打工仔頻繁轉工，或身兼多職是常事。然而，MPF的設計是便利僱主，計劃由僱主選擇，而不是戶口跟僱員走，導致一人多戶口，難以管理及發揮效益。現時強積金系統下共開設了逾一千萬個帳戶，平均每名成員約2.5個戶口，當中竟有36%戶口結餘不足一萬元。

積金易平台料於2022年建成【下一頁】

5.市場監管失效、金融機構食利嚴重：去年MPF突破1萬億元，以收費1.45%，料中介商瓜分145億元，較10年前僅袋70億元多。正因供款滾滾，經營者的收入也水漲船高。舉香港教師公積金作例子，基金成立委員會，以教師為主，委員會按成本及表現揀選投資機構和行政機構，所以價廉益多。

MPF收費高昂 關鍵訊息欠透明度

6.資訊繁多、關鍵訊息欠透明：強積金基金超過400多隻，花多眼亂；儘管積金局已大幅度提昇透明度，成立網上基金資料平台，可是，僱員個人戶口的訊息卻乏大改善。如受託人每年（一至四次）向僱員發出的強積金成員報告，但報告卻沒有顯示成員帳戶的實際收費開支、或支出比率，也沒有顯示回報率及總體回報率。

7.收費偏高：2016年，積金局就基金開支及收費進行整體趨勢研究，已揭示市場失衡的問題，且得出幾個結論，包括：基金收費高不等於回報好，反過來，不少低收費基金的回報尤勝基金；其次，資產規模大的基金，收費依然高企，根本沒有發揮規模效應；其3、受託人推出低收費基金(往往是被動追縱指數型基金)，可惜此類基金參與者較少。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

相關文章：【MPF】積金局﹕強積金去年淨回報為11.7% 20年年化回報4.8%

【MPF】理柏：1月MPF平均回報1.2% 港股基金排第三

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪