【櫻淘魔法棒@iM網欄】 每年一枚 牛年銀幣

產品介紹:

這幾年我們一班朋友培養了儲生肖銀幣的嗜好，除了覺得有紀念價值外，亦由於銀幣的入門價相對便宜(約二百多元入門價)，每一年皆限量發行。

由於2020年金價升了不少，銀價亦大幅上漲，而近期令大眾嘩然的GameStop事件，亦令到銀價大幅飆升至2012年以來高位。2021年牛年銀幣較鼠年上升了因為銀幣的定價是按照國際銀價而定，買入銀幣時，建議可以到貴金屬實物公司的網站查詢即時價格。

澳洲生肖紀念金銀幣由超過100年歷史澳洲珀斯鑄幣廠 (The Perth Mint)鑄造發行，珀斯鑄幣廠自1996年起，針對華人農曆年所發行的系列作品。

1996至2007年為第一系列作品，2008後至2019年為第二系列作品，2020後至2031年為第三系列作品，生肖系列作品大受歡迎，廣受世界各地紀念幣收藏家收藏，特定年份作品更是供不應求。

據說有些銀幣發售完畢即增值高達60%，某些年份作品紀念價值亦隨著年份逐年攀升，市價高達當初發行價的兩到三倍。以龍年為例，因為是中國人喜愛的動物，市場上基本上已嚴重缺貨。

農曆十二生肖系列硬幣是為慶祝和紀念中國農曆而生產的，具有收藏和送禮需求，澳洲政府在於1999年開始發行生肖系列的銀幣，並委託超過100年歷史澳洲珀斯鑄幣廠 (The Perth Mint) 承鑄，是澳洲政府的官方鑄幣機構

第一批生產始於1999年，當時是由「兔年」硬幣開始。時至今日已廣受大眾歡迎。第二個系列的十二生肖於2008年開始製作（並於2019年結束）。

這系列的十二生肖系列硬幣均採用99.99%純銀製作而成，是澳洲的法定貨幣，面值澳幣一元，一面是生肖圖案，另一面是英女王伊莉莎白二世；肖像下方為設計師—英國知名雕刻家Ian Rank-Broadley之縮寫「IRB」；幣面邊緣刻有「伊莉莎白二世(ELIZABETH II)」、「發行國家(AUSTRALIA)」、「面額」、「發行年份」、「重量」及「含銀成色(9999 SILVER)」。背面則為發行年份之生肖圖案及名稱、柏斯鑄幣局之「P」廠記。

銀幣規格:

規格 1 公斤 10 安士 2 安士 1 安士 1/2 安士 含銀量(安士) 32.151 10 2 1 0.5 澳幣面額(元) 30 10 2 1 0.5 直徑 (mm) 100.6 85.6 55.6 45.6 36.6 厚度 (mm) 16.8 7.22 3.42 2.6 1.97

《2021澳洲農曆生肖系列 III 牛年紀念幣》

辛勤仁慈、誠實可靠，肖牛人士不但勤奮好學，更聰明冷靜，是值得信賴的好夥伴。根據十二生肖傳說，原本牛憑著堅毅耐力，可以第一名衝破終點，榮登生肖排名榜首位，無奈被機靈的小鼠借力乘河，尖隊勝出。雖然只爭得亞軍，但牛還是任勞任怨，踏踏實實的接受任命，成為第二生肖。此傳說反映了肖牛者的胸襟，亦足見其過人能力。

由純銀打造的紀念幣，展示了一對身處林間的金牛母子，大牛炯炯有神，小牛挺胸昂首，一副抬腿向前的模樣，寓意牛年牛轉錢坤，牛市一飛衝天，同時象徵闔家吉祥，萬事順境。銀幣上更以中文鑄上一個「牛」字，配上英文字樣OX及2021年份，和珀斯鑄幣廠的「P」。正面則描繪女王伊麗莎白二世。突顯此套紀念幣乃珀斯鑄幣廠自1995年首度推出十二生肖系列以來，第三度發售的澳洲農曆生肖系列。銀幣均有獨立透明膠盒包裝

- 直徑為40.9mm

- 厚度為3.5mm

- 銀幣發行量僅為300,000枚

《2021 澳洲生肖系列 III - 牛年 .9999彩色精鑄銀幣》

除了一安士是必買外，今年推出的兩安士牛年銀幣，比2020年5安士的鼠年銀幣更得體，而價錢約HK$600 左右。本來打算由去年開始每年儲起一安士和五安士，可惜今年並沒有生產五安士。

2021 澳洲牛年精鑄銀幣1/2盎司 – 盒裝 每個銀幣都將裝在一個有磁力蓋子的黑色展示盒中。該錶殼裝飾有金色字樣和幾何設計，並附有編號的真品證書。

半安士，一安士及二安士套餐，發行量1,000套

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