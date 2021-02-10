【櫻淘魔法棒@iM網欄】 每年一枚 牛年銀幣

上一篇文章
【不靠父幹】睇準屯門樓價低水 多年努力只為儲首期 終靠自己實力上車
產品介紹:
由於2020年金價升了不少，銀價亦大幅上漲，而近期令大眾嘩然的GameStop事件，亦令到銀價大幅飆升至2012年以來高位。2021年牛年銀幣較鼠年上升了因為銀幣的定價是按照國際銀價而定，買入銀幣時，建議可以到貴金屬實物公司的網站查詢即時價格。
澳洲生肖紀念金銀幣由超過100年歷史澳洲珀斯鑄幣廠 (The Perth Mint)鑄造發行，珀斯鑄幣廠自1996年起，針對華人農曆年所發行的系列作品。
1996至2007年為第一系列作品，2008後至2019年為第二系列作品，2020後至2031年為第三系列作品，生肖系列作品大受歡迎，廣受世界各地紀念幣收藏家收藏，特定年份作品更是供不應求。
據說有些銀幣發售完畢即增值高達60%，某些年份作品紀念價值亦隨著年份逐年攀升，市價高達當初發行價的兩到三倍。以龍年為例，因為是中國人喜愛的動物，市場上基本上已嚴重缺貨。
農曆十二生肖系列硬幣是為慶祝和紀念中國農曆而生產的，具有收藏和送禮需求，澳洲政府在於1999年開始發行生肖系列的銀幣，並委託超過100年歷史澳洲珀斯鑄幣廠 (The Perth Mint) 承鑄，是澳洲政府的官方鑄幣機構
第一批生產始於1999年，當時是由「兔年」硬幣開始。時至今日已廣受大眾歡迎。第二個系列的十二生肖於2008年開始製作（並於2019年結束）。
這系列的十二生肖系列硬幣均採用99.99%純銀製作而成，是澳洲的法定貨幣，面值澳幣一元，一面是生肖圖案，另一面是英女王伊莉莎白二世；肖像下方為設計師—英國知名雕刻家Ian Rank-Broadley之縮寫「IRB」；幣面邊緣刻有「伊莉莎白二世(ELIZABETH II)」、「發行國家(AUSTRALIA)」、「面額」、「發行年份」、「重量」及「含銀成色(9999 SILVER)」。背面則為發行年份之生肖圖案及名稱、柏斯鑄幣局之「P」廠記。
銀幣規格:
|規格
|1公斤
|10安士
|2安士
|1安士
|1/2 安士
|含銀量(安士)
|32.151
|10
|2
|1
|0.5
|澳幣面額(元)
|30
|10
|2
|1
|0.5
|直徑 (mm)
|100.6
|85.6
|55.6
|45.6
|36.6
|厚度 (mm)
|16.8
|7.22
|3.42
|2.6
|1.97
《2021澳洲農曆生肖系列 III 牛年紀念幣》
由純銀打造的紀念幣，展示了一對身處林間的金牛母子，大牛炯炯有神，小牛挺胸昂首，一副抬腿向前的模樣，寓意牛年牛轉錢坤，牛市一飛衝天，同時象徵闔家吉祥，萬事順境。銀幣上更以中文鑄上一個「牛」字，配上英文字樣OX及2021年份，和珀斯鑄幣廠的「P」。正面則描繪女王伊麗莎白二世。突顯此套紀念幣乃珀斯鑄幣廠自1995年首度推出十二生肖系列以來，第三度發售的澳洲農曆生肖系列。銀幣均有獨立透明膠盒包裝
《2021 澳洲生肖系列 III - 牛年 .9999彩色精鑄銀幣》
除了一安士是必買外，今年推出的兩安士牛年銀幣，比2020年5安士的鼠年銀幣更得體，而價錢約HK$600 左右。本來打算由去年開始每年儲起一安士和五安士，可惜今年並沒有生產五安士。
半安士，一安士及二安士套餐，發行量1,000套
作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
Facebook: 淘寶「小天后」互享平台
更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）
欄名 : 櫻淘魔法棒