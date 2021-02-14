  • 17°C
香港時間 : 2021214日 (日) 07:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】情人節送花 不同顏色蘊藏不同花語

名人薈萃 07:18 2021/02/14

分享：

女性最鍾意咩色呢?

筆者之前寫過玫瑰數量隱藏不同花語男士送花千祈唔好送錯，今日情人節想提返男士送花既顏色隱藏不同花語。而女性最鍾意咩色呢?筆者做了一個簡單研究，問左身邊幾位女性朋友，普遍鐘意紅玫瑰和粉紅玫瑰。頭兩位必定係紅玫瑰和粉紅玫瑰。

 

紅玫瑰定粉紅色玫瑰好呢?

好多情侶用紅玫瑰表達情意。送玫瑰似乎是情人節指定動作，但到底送紅玫瑰抑或粉色玫瑰較好呢?

紅玫瑰代表濃烈愛情，西方人在情人節一定選紅玫瑰，東方人女性鐘意粉紅系列相信是因為感覺較可愛。

紅玫瑰，是愛情的象徵，是情人節不二之選。如果覺得單單送玫瑰無新意，加上氣球，夠創意，必定可以俘虜她的心。

 

紅玫瑰代表熱情真愛

紅玫瑰，是愛情的象徵。紅玫瑰美艷、動人、浪漫，就像愛情。

紅玫瑰因其美麗的外表而受到人們的青睞，自維多利亞時代以來，紅玫瑰就被用來傳達信息和表達意思。紅玫瑰包含了花語及含義，為您的花禮增添獨特的心意。紅玫瑰嬌艷欲滴、芬芳迷人、熱情奔放，花語是「熱戀、熱情、熱愛」，代表着「希望與你泛起激情的愛」，寓意是真誠的愛、真心真意，我愛你! 紅玫瑰代表着堅貞不渝的愛情。

保鮮花代表留住紅玫瑰最美最動人時刻，鎖住至死不渝的愛情，送經過特別處理的保鮮花就最適合，代表永久的愛。

近年，保鮮花熱潮吹到香港，用獨特配方的保鮮液來取代植物中的水份及養份，留住紅玫瑰最美最動人時刻，鎖住至死不渝的愛情，送經過特別處理的保鮮花就最適合，代表永久的愛。以香港環境，只要放係陰涼既地方長期保存，有些可保存1-3年之久，代表把愛情保鮮。

 

粉紅玫瑰：初戀

粉色花語還是與美好的愛情有關，而且是純真的初戀。

粉紅玫瑰花語就和粉玫瑰的顏色一樣，帶着淡淡的粉紅色，粉紅玫瑰花語：初戀，特別的關懷，喜歡你那燦爛的微笑。粉色花語還是與美好的愛情有關，而且是純真的初戀。

 

如果覺得單單送玫瑰無新意，加入氣球覺得如何？一秒誘發任何年齡層的女性，氣球加花這個組合定能俘虜她的心。

 

「You’re Invited」特別為今日情人節打造了「告白氣球花盒」，浪漫又不失俗套；氣球可保存最少一個月，絲花花盒亦可永久用作裝飾，把你對她的心意永久保存。

銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE既新春限定花市(花生花華)

地址:銅鑼灣皇室堡3樓305號舖/

尖沙咀The ONE 地下G06

電話預訂：61712226

 

今日大年初三遇上情人節，男士送上咩顏色既花，代表心意，你嘅另一半都好開心!

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

更多Flora Rabbit 愛生活@Flora Rabbit(周嘉瑩)的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

最新專欄文章 更多

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】以花會友 花生花華經營花店之道
2021/02/08
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】以花會友 花生花華經營花店之道
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】農曆新年來臨，不如DIY新春花環迎接牛年！
2021/01/31
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】農曆新年來臨，不如DIY新春花環迎接牛年！
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】室內種植非洲菊好簡單！原來在嚴寒都可以開花！
2021/01/17
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】室內種植非洲菊好簡單！原來在嚴寒都可以開花！
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】聖誕節來臨 不如DIY聖誕花環培添氣氛
2020/12/20
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】聖誕節來臨 不如DIY聖誕花環培添氣氛
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】疫情第四波，大家不妨在家動手DIY聖誕禮物或擺設
2020/12/06
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】疫情第四波，大家不妨在家動手DIY聖誕禮物或擺設

上一篇文章

【有「情」人@iM網欄】身體會說話（下）尋找安全感

下一篇文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【樓市點睇】樓市將現「大牛市」? 曾淵滄︰「今年通關機會非常大」 籲準買家趁未通關前入市
【樓市點睇】樓市將現「大牛市」? 曾淵滄︰「今年通關機會非常大」 籲準買家趁未通關前入市
【網民熱話】女友要求新年封6600元利市給她父母 網民：新的一年 換女友正是時候
【網民熱話】女友要求新年封6600元利市給她父母 網民：新的一年 換女友正是時候
【券商報告】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股
【券商報告】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股
【網民熱話】自從買了美股 發現付首期其實不難　網民：美股傻的都賺錢
【網民熱話】自從買了美股 發現付首期其實不難　網民：美股傻的都賺錢
【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車
【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車