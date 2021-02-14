【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】情人節送花 不同顏色蘊藏不同花語

女性最鍾意咩色呢?

筆者之前寫過玫瑰數量隱藏不同花語男士送花千祈唔好送錯，今日情人節想提返男士送花既顏色隱藏不同花語。而女性最鍾意咩色呢?筆者做了一個簡單研究，問左身邊幾位女性朋友，普遍鐘意紅玫瑰和粉紅玫瑰。頭兩位必定係紅玫瑰和粉紅玫瑰。

紅玫瑰定粉紅色玫瑰好呢?

好多情侶用紅玫瑰表達情意。送玫瑰似乎是情人節指定動作，但到底送紅玫瑰抑或粉色玫瑰較好呢?

紅玫瑰代表濃烈愛情，西方人在情人節一定選紅玫瑰，東方人女性鐘意粉紅系列相信是因為感覺較可愛。

▲ 紅玫瑰，是愛情的象徵，是情人節不二之選。如果覺得單單送玫瑰無新意，加上氣球，夠創意，必定可以俘虜她的心。

紅玫瑰代表熱情真愛

紅玫瑰，是愛情的象徵。紅玫瑰美艷、動人、浪漫，就像愛情。

紅玫瑰因其美麗的外表而受到人們的青睞，自維多利亞時代以來，紅玫瑰就被用來傳達信息和表達意思。紅玫瑰包含了花語及含義，為您的花禮增添獨特的心意。紅玫瑰嬌艷欲滴、芬芳迷人、熱情奔放，花語是「熱戀、熱情、熱愛」，代表着「希望與你泛起激情的愛」，寓意是真誠的愛、真心真意，我愛你! 紅玫瑰代表着堅貞不渝的愛情。

▲ 保鮮花代表留住紅玫瑰最美最動人時刻，鎖住至死不渝的愛情，送經過特別處理的保鮮花就最適合，代表永久的愛。

近年，保鮮花熱潮吹到香港，用獨特配方的保鮮液來取代植物中的水份及養份，留住紅玫瑰最美最動人時刻，鎖住至死不渝的愛情，送經過特別處理的保鮮花就最適合，代表永久的愛。以香港環境，只要放係陰涼既地方長期保存，有些可保存1-3年之久，代表把愛情保鮮。

粉紅玫瑰：初戀

▲ 粉色花語還是與美好的愛情有關，而且是純真的初戀。

粉紅玫瑰花語就和粉玫瑰的顏色一樣，帶着淡淡的粉紅色，粉紅玫瑰花語：初戀，特別的關懷，喜歡你那燦爛的微笑。粉色花語還是與美好的愛情有關，而且是純真的初戀。

如果覺得單單送玫瑰無新意，加入氣球覺得如何？一秒誘發任何年齡層的女性，氣球加花這個組合定能俘虜她的心。

「You’re Invited」特別為今日情人節打造了「告白氣球花盒」，浪漫又不失俗套；氣球可保存最少一個月，絲花花盒亦可永久用作裝飾，把你對她的心意永久保存。

銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE既新春限定花市(花生花華)

地址:銅鑼灣皇室堡3樓305號舖/

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電話預訂：61712226

今日大年初三遇上情人節，男士送上咩顏色既花，代表心意，你嘅另一半都好開心!

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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