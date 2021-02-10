【英國疫情】打擊入境漏洞 瞞報旅遊紀錄可重判10年

新冠肺炎變種病毒於多國肆虐，英國政府連翻收緊入境限制。英國政府表示早前強制由高風險地區返國的英國居民於酒店隔離等措施，會在下周一（15日）生效。若有入境英國的人士違反英國防疫措施，包括隱瞞自己在高風險地區返國，將面臨最高10年的監禁。

英國入境人士隔離時需檢測2次 為防變種病毒 【下一頁】

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，周二（9日）宣佈的措施將會在下周一開始實施。

若旅客在抵達英國前10日內，如果曾到訪高風險地區，需向英國邊境如實申報，否則面臨最高10年的監禁。同時，若有民眾違反規定，可能被判入獄，並處以最高1萬英鎊（約107,138港元）的罰款。

英國入境檢查粗疏 僅查25%旅客來源地 【下一頁】

英國周二（9日）表示所有旅客隔離期間進行兩次病毒測試，並強制於33個「紅色名單」（red list）中高風險地區返國的英國及愛爾蘭公民，需自費1,750英鎊（約18,749港元），於政府指定酒店隔離。

至於非英國及愛爾蘭民眾，如過去10日如曾到訪這些地區，則會被禁止入境。

同時，蘇格蘭政府宣佈，所有乘搭所有國際直達航班的人，不論地區都需從周一起入住隔離旅館。

英國早前有數據指，英國當局僅截查4分1的入境英國旅客的來源地，查看是否來自高風險地區。

數據續指，部隊人員於兩星期前開始改善檢查入境旅客來源地的速度，截查了3成英國旅客的來源地，包括發現變種新冠病毒的南非及巴西。雖然檢查進度有所改善，但亦反映英國入境措施疏忽，未能有效竭止新冠病毒從外地傳入。

責任編輯：李俊儀