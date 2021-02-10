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【美資銀行】花旗：香港去年新客增12%　信用卡增長近兩成、HKTVmall 聯營卡貢獻3分之1

股市 16:25 2021/02/10

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花旗：香港去年新客增12%

花旗銀行香港行政總裁發內部信，總結花旗香港2020年表現，指出去年香港分行核心收入較原有計劃理想，貸款和存款分別按年增長2%和14%。在消費者業務，花旗新客戶按年增加12%、資金淨流入增加44%，財富管理業務收入增長9%。

花旗表示去年信用卡帳戶按年大增19%，當中香港電視 （01137） 旗下HKTVmall 聯營信用卡貢獻3分之1增長，令該行從數碼渠道增加的信用卡客戶由2019年的45%增至81%。

【業績│銀行股】星展香港去年稅前盈利跌33%　信貸及減值撥備增兩倍

在機構業務上，花旗香港去年銀行、資本市場和諮詢業務收入增10%，當中投行收入按年增61%。年內花旗處理的大型交易包括信義光能 （00936） 集資、嘉里物流 （00636） 分拆泰國業務、利豐私有化等。

花旗指出，去年香港分行業務展現韌性，預料今年宏觀挑戰持續，會以增加財富管理市場、數碼化、大灣區和ESG等方向發展。

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