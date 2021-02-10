Twitter首席執行官 提議 「去中心」化社交平台 用戶將來有更大自主權

Twitter首席執行官Jack Dorsey最近提出一個有關社交媒體的未來發展方向，他表示將來用戶可在平台上選擇自己喜歡的内容，而不是依賴某一家社交媒體公司分派，意味著用家或可以跨平台形式瀏覽不同内容。

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Dorsey在周三一個與投資者的電話會議上，向大家表達了自己「去中心」的社交網絡文化觀念，也包括對此行業的工作文化及看法，同時解釋為甚麼Twitter希望建立不受自身或任何其他公司控制的網絡世界。Dorsey續指：「Twitter很希望​​建構一些全新功能，這些功能將容許人們在社交平台上有更强的自主性。」他在電話會議上續指，其概念就像一個應用程式商店，人們甚至可以透過排名，選擇自己喜歡的内容。

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美國網絡審查法案第230條已經有25年歷史，該條例對互聯網文化發展一直有重大影響，這對Twitter希望建立去中心的網絡文化，也有相當的影響力。執行官Jack Dorsey曾於2019年12月宣布推出名為Bluesky的項目，主要目的為建立去中心化的社交平台，但最近他們才開始招聘項目經理，因此明顯還有很遠的要走。 外媒上於上月發布了一篇文章，深入探討有關該項目負責人的議題，同時指項目肯定處於研究階段，看來要Twitter在執行此計劃上還要下一番苦工。

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責任編輯：翁嘉陽